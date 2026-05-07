Die Kinderuni Oberösterreich startet in die 23. Saison

Über 3000 Kinder entdecken in der 23. Saison der Kinderuni Oberösterreich die Welt der Wissenschaft durch 500 Lehrveranstaltungen und ein starkes Partnernetzwerk.

Die Kinderuni in Oberösterreich feiert ein beachtliches Jubiläum und startet nun voller Energie in ihre mittlerweile 23. Saison. Als der mit Abstand größte Nachwuchscampus des gesamten Landes hat sich die Institution fest in der Bildung slandschaft verankert und zieht jedes Jahr eine beeindruckende Zahl an jungen Menschen an.

In diesem Jahr werden mehr als 3000 Kinder und Jugendliche erwartet, die mit einer riesigen Neugier in die Welt der Wissenschaft eintauchen möchten. Das Angebot ist dabei bewusst breit gefächert, um unterschiedliche Interessen und Altersgruppen abzuholen. Insgesamt stehen rund 500 verschiedene Lehrveranstaltungen zur Auswahl, die es den Teilnehmern im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren ermöglichen, über den Tellerrand ihres regulären Schulalltags hinauszublicken.

Die geografische Abdeckung ist dabei beispielhaft für die regionale Verankerung: An sechs festen Standorten in Linz, Steyr, Wels, Hagenberg sowie im Alm- und Ennstal wird Wissen vermittelt. Zusätzlich gibt es das Konzept 'On Tour', welches gezielt ländliche Regionen ansteuert, sowie ein umfangreiches Online-Angebot, damit niemand aufgrund der Entfernung ausgeschlossen wird. In zehn verschiedenen Wissensbereichen können die jungen Entdecker experimentieren, ausprobieren und die Wunder der modernen Forschung hautnah erleben. Ein besonderes Highlight des diesjährigen Programms sind die sogenannten 'Science Holidays'.

Hierbei handelt es sich um ein einwöchiges Ferienbetreuungsprogramm, das pädagogisch wertvolle Inhalte mit Freizeitgestaltung verbindet. Jeder der Standorte setzt dabei einen eigenen thematischen Schwerpunkt, was die Vielfalt des Angebots weiter erhöht. Die Bandbreite der Aktivitäten ist enorm und reicht von komplexen Programmierkursen bis hin zu praxisnahen Workshops. So gibt es beispielsweise die Aktion 'Wir machen News' in Zusammenarbeit mit den OÖNachrichten, bei der die Jugendlichen lernen, wie journalistische Arbeit funktioniert und wie man Informationen objektiv aufbereitet.

Sportbegeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten, da Entdeckungstouren durch die Stadien von Blau-Weiß Linz und dem LASK angeboten werden, wobei vermutlich auch die organisatorischen und technischen Aspekte hinter den Kulissen beleuchtet werden. Besonders spektakulär ist das Angebot in einem Labor der I:TU. In einer Umgebung, die an ein professionelles Hollywood-Filmstudio erinnert, können die Kinder mit modernster Motion-Capture-Technologie arbeiten. Hier erwecken sie eigene digitale Figuren zum Leben und erleben so direkt, wie die Spezialeffekte in modernen Blockbustern entstehen.

Diese Kombination aus Spiel und ernsthafter wissenschaftlicher Auseinandersetzung fördert die Kreativität und das technische Verständnis auf eine Weise, die im klassischen Unterricht oft zu kurz kommt. Trotz der gegenwärtig angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist das Programm in diesem Jahr nicht nur außergewöhnlich attraktiv geblieben, sondern an allen Standorten sogar weiter gewachsen. Dies unterstreicht die Relevanz und den hohen Stellenwert, den die Bildung der nächsten Generation in der Region einnimmt.

Kinderuni OÖ-Rektor Andreas Kupfer betont, dass dieser Erfolg nur durch die Unterstützung eines riesigen Netzwerks aus rund 200 Partnern möglich ist. Diese Partner kommen aus verschiedensten Branchen und teilen die Vision einer zukunftsorientierten Ausbildung. So sieht beispielsweise die voestalpine Steel Division, vertreten durch Finanzvorständin Pauline Seidermann, die Unterstützung dieses einzigartigen Bildungsangebots als Teil ihrer unternehmerischen Verantwortung für die Zukunft.

In den Miba FutureLabs erhalten die Kinder zudem die Chance, digitale Technologien selbst auszuprobieren und erste wertvolle Einblicke in die Welt von morgen zu gewinnen. Valerie Weixlbaumer-Pekari von der Miba AG hebt hervor, dass diese Form des Lernens der entscheidende Schlüssel zu echter Chancengleichheit und einer nachhaltigen Begeisterung für Bildung ist. Auch die Raiffeisenlandesbank OÖ ist seit den Anfängen dabei. Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer betont dabei insbesondere die Bedeutung der finanziellen Bildung.

Es ist das Ziel der Bank, Wirtschaftsthemen kindgerecht zu vermitteln, um die Jugendlichen auf die Herausforderungen eines komplexen Finanzsystems vorzubereiten. Der Abschluss der intensiven Lernphase ist an allen Standorten traditionell mit einer feierlichen Sponsion oder einer Abschlussveranstaltung verknüpft. Diese Momente sind für die jungen Teilnehmer von großer Bedeutung, da sie hier nicht nur einen Rückblick auf die ereignisreiche Kinderuni-Woche erhalten, sondern auch ihre offiziellen Diplome in Empfang nehmen.

Diese Urkunden symbolisieren den erfolgreichen Abschluss ihrer kleinen Forschungsreise und fördern das Selbstbewusstsein der Kinder, indem sie ihre Leistungen offiziell anerkannt sehen. Die Kinderuni schafft es damit, die Brücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung zu schlagen und gleichzeitig eine positive Einstellung zum lebenslangen Lernen zu prägen. Indem sie Kindern ermöglichen, in einem geschützten, aber professionellen Rahmen zu scheitern, zu probieren und schließlich zu verstehen, legt die Initiative einen Grundstein für die zukünftigen Talente und Innovatoren Oberösterreichs.

Die Synergie aus akademischer Anleitung, industrieller Unterstützung und kindlicher Neugier macht dieses Projekt zu einem Vorbild für regionale Bildungsarbeit, das zeigt, wie Gemeinschaftsprojekte die Gesellschaft nachhaltig bereichern können





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kinderuni Oberösterreich Nachwuchsförderung Wissenschaft Bildung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Unicredit legt nun ein offizielles Angebot für die CommerzbankDie Italiener lieferten gute Zahlen, bei der RBI ging der Gewinn indes zurück. Die Bankenabgabe ist der Grund dafür.

Read more »

„Die reichste Frau der Welt“: Auch die Reichen haben es schwer!Ihr Kosmetikunternehmen machte sie zur reichsten Frau des Planeten, doch Marianne Farrère empfindet vor allem eines:…

Read more »

Lokaljournalismus: 'Was die Menschen in Oberösterreich bewegt'OÖN TV. „Lokaljournalismus ist wesentlich für alle unserer Ressorts“, sagt Barbara Eidenberger, stellvertretende OÖN-Chefredakteurin.

Read more »

Verbund: Die Trockenheit bremst die Stromerzeugung aus WasserkraftFehlende Niederschläge lassen keine Besserung erwarten. Die Laufkraftwerke liefern bereits um 28 Prozent weniger Strom als im langjährigen Durchschnitt.

Read more »

Österreichs Tourismussektor blickt optimistisch in die Saison: Millionen Besucher erwartetDie neueste Sommerpotenzialstudie der Österreich Werbung belegt eine ungebrochene Reiselust und ein enormes Potenzial für den österreichischen Tourismus trotz wirtschaftlicher Herausforderungen.

Read more »

Lindsey Vonn im US-Kader für die Saison 2026/27Der US-Ski-Verband hat die 41-jährige Lindsey Vonn in den vorläufigen Kader für die Saison 2026/27 aufgenommen, was auf ein mögliches Comeback nach schweren Verletzungen hindeutet.

Read more »