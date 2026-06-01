Erich Kocina kritisiert die Verwendung von Kurzbezeichnungen wie 'Islam-Chef' und zeigt, warum diese Begriffe irreführend sind. Er erläutert die Wurzeln des Begriffs 'Chef' und wie er in verschiedenen Kontexten verwendet wird.

Erich Kocina Die Journalisten sind schuld. Weil man Platz sparen muss, erfindet man halt oft Kurzbezeichnungen für Funktionsträger. Und dann liest man in irgendeiner Schlagzeile einen Begriff wie Islam-Chef .

Was natürlich irreführend ist, schließlich gibt es im Islam keine zentrale Autorität wie etwa den Papst bei der römisch-katholischen Kirche. Und auch für den obersten Repräsentanten eines islamischen Vereins kommt der Begriff eher komisch daher. Zum Papst sagt ja auch niemand Vatikan-Chef. Und Dompfarrer Toni Faber als Stephansdom-Chef zu bezeichnen, fällt wohl auch niemandem ein.

Geschweige denn würde man den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Juden-Chef nennen, oder? Natürlich, für den Präsidenten der Russischen Föderation liest man gelegentlich die kurze Bezeichnung Kreml-Chef. Aber Weißes-Haus-Chef für den US-Präsidenten oder Hofburg-Chef für den Bundespräsidenten hört man dagegen kaum - sehr wohl taucht die Hofburg-Wahl auf, aber das ist eine andere Geschichte.

Dass ein Vorgesetzter oder Leiter einer Abteilung Chef genannt wird, ist in Österreich üblich - seine Wurzeln hat der Begriff im Lateinischen, wo das Wort caput zum einen für Kopf steht, im übertragenen Sinn dann für das Haupt einer Einheit verwendet wurde, also die führende Person. Gut sieht man das etwa bei Kapo oder Kapitän, weniger deutlich beim Chef, der den Umweg über das Französische nahm. Aber redet man einen Vorgesetzten direkt als Chef an?

Kommt gelegentlich vor, wobei das unterwürfig klingen kann, oder aber es wird ironisch verwendet. Oder aber, man will (oder kann) den Namen des Angesprochenen nicht sagen, also hilft man sich eben mit Chef als Anrede weiter - oder verwendet unbestimmte Formulierungen wie junger Mann, was ab einem gewissen Alter allerdings eher befremdlich wirkt. In Wien wird für eine oder mehrere vorgesetzte Personen auch gern die Chefität verwendet, meist klingt das eher abwertend.

Aber nein, die obersten politischen Repräsentanten des Landes sind nicht die Parlaments-Chefität. Damit alles klar, Chef





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Islam-Chef Chef Politik Kurzbezeichnungen Journalisten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wipptal sperren: Autofahrer in Österreich auf den PlanenDie A13 wird zwischen Schönberg und Brenner für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Protestversammlung soll gegen die Verkehrsbelastung durch die Autobahn im Wipptal protestieren.

Read more »

Warnung von IWF, Weltbank und IEA: Ölblockade gefährdet globale Treibstoffversorgung und WirtschaftDie internationale Energieagentur IEA, der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank warnen gemeinsam vor massiven Risiken für die weltweite Treibstoffsicherheit und die Wirtschaft, falls die Öllieferungen durch die blockierte Straße von Hormuz nicht schnell wieder aufgenommen werden. Die Vorräte werden schnell abgebaut, während diplomatische Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine Lösung andauern.

Read more »

Neue Technologien gegen Seltene-Erden-AbhängigkeitIm Kampf gegen die Abhängigkeit von wenigen Lieferanten spielen innovative Technologien eine Schlüsselrolle. Die Bezeichnung 'Seltene Erden' ist irreführend: Die 17 Elemente sind weder selten noch erdig. Sie sind in Hightech-Geräten allgegenwärtig, von Medizintechnik über Luft- und Raumfahrt bis zu KI-Serverfarmen. Aus ihnen werden die stärksten Magnete gefertigt, die in Windrädern und Elektroautos stecken. Der Abbau und die Aufbereitung sind auf wenige Länder konzentriert, insbesondere China zögert nicht, dies als Druckmittel einzusetzen. Die EU hat Seltene Erden als kritische Rohstoffe eingestuft und die Lieferketten umgestellt. Die IEA stellt in einem Bericht fest, dass dies diffiziler ist als befürchtet und viele Maßnahmen erfordert. Erschwerend kommt der ungebremste Bedarf: Seit 2015 hat sich die Nachfrage verdoppelt, bis 2030 wird ein weiterer Zuwachs um 30 Prozent erwartet. Innovative Technologien versprechen Abhilfe. Die OECD untersuchte Magnete: Der Seltene-Erden-Gehalt von Neodym-Eisen-Bor-Magneten konnte seit 2010 um ein Drittel gesenkt werden. In Labors wird an Magneten ohne Seltene Erden geforscht, etwa Ferrite, Tetrataenit oder Eisen-Nitrid. Auch der Ersatz kritischer Elemente durch weniger knappe wie Samarium wird getestet. Bis zur Marktreife dauert es jedoch noch. Im Bergbau bahnen sich Revolutionen an: Durch neuartige Auslaugungsverfahren mit Mikroorganismen könnten IAC-Lagerstätten erschlossen werden, in denen Seltene Erden lose an Tonmineralien gebunden sind. Recycling wird in Zukunft wichtig, auch wenn die Abtrennung aufgrund der großen Ähnlichkeit der Metalle aufwendig ist. Derzeit gibt es noch wenige Geräte am Ende ihrer Lebensdauer. In seiner Kolumne nimmt Martin Kugler jede Woche einen wissenschaftlichen Begriff unter die Lupe. Dieser Text zeigt: Der Weg zur Unabhängigkeit ist lang, aber Innovationen bieten Hoffnung.

Read more »

Peter Thiel und Milo Rau: Eine Eskalationsspirale und Diskreditierung der Wiener FestspieleDie Wiener Festwochen haben den antidemokratischen US-Tech-Mogul Peter Thiel erneut eingeladen, jedoch ohne ihn zu einem Frontalvortrag zu laden. Stattdessen wurde er für eine Podiumsdiskussion mit dem Tiroler Theologen Wolfgang Palaver gewinnen. Leider musste die Einladung kurzfristig abgesagt werden, nachdem Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, bekannt wurde, dass er die Einladung selbst ausgesprochen hatte und die öffentliche Infragestellung dieser Entscheidung mit einer pseudodemokratischen Debatte einherging. Die Festspiel-Geschäftsführung entschied dann allein, den Auftritt von Thiel abzusagen. Die mediale Berichterstattung zeigte die Unzuverlässigkeit des Intendants an und kritisierte die Festspiele für ihre unüberprüften Proteste. Milo Rau, bekannt für seine Eskalationsspirale und seine Strategie der Aufmerksamkeit durch Chaos, zeigte sich in diesem Fall als Intendant der Wiener Festwochen. Sein Konzept, das durch die Entgleisung in sich eingeschrieben ist, hat die Entgleisung in sich eingeschrieben und die Festspiele international diskreditiert.

Read more »