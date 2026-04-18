Die Illusion des Niedergangs: Warum Orbáns Niederlage keine Trendwende für Rechtspopulisten bedeutet

Die Euphorie über den angeblichen Niedergang des Rechtspopulismus nach Viktor Orbáns Wahlschlappe in Ungarn ist verfrüht. Während Orbán eine wichtige Figur im europäischen und globalen rechten Spektrum darstellte, sind die Ursachen seiner Niederlage spezifisch ungarischer Natur. Rechtspopulistische Parteien im Oppositionsstatus haben deutlich andere Voraussetzungen und werden von den Entwicklungen in Ungarn nicht zwangsläufig geschwächt. Der Artikel analysiert die Lektionen, die aus der ungarischen Wahl gezogen werden können, sowohl für rechtspopulistische als auch für gemäßigte Parteien, und warnt vor voreiligen Schlüssen.

Die weit verbreitete Annahme, dass der Niedergang des Rechtspopulismus unmittelbar bevorsteht, nur weil Viktor Orbán in Ungarn eine Wahlschlappe erlitten hat, ist eine grobe Fehleinschätzung. Wer nun eine internationale Trendumkehr diagnostiziert, lebt in einem gefährlichen Wunschdenken, das von den tatsächlichen Gegebenheiten ablenkt. Die Bedeutung der Niederlage von Viktor Orbán bei den Parlamentswahlen geht zwar über die Grenzen Ungarn s hinaus.

Zweifellos verliert der russische Präsident Wladimir Putin damit einen wichtigen Verbündeten und sein sogenanntes trojanisches Pferd in Europa. Die Europäische Union ist einen lästigen Bremsklotz losgeworden, der Entscheidungen immer wieder blockiert hat, insbesondere wenn sie Russland oder China betrafen. Und die globale Rechte, von Wien bis Washington, verliert einen ideologischen Taktgeber in Regierungsfunktion, der vorgemacht hat, wie eine Demokratie Schritt für Schritt nach den Vorgaben eines illiberalen Grundrisses umgebaut werden kann. Dennoch ist die Nachricht von einem nun einsetzenden, allgemeinen Abstieg der Rechtspopulisten stark übertrieben. In der informellen Allianz der sogenannten „Patrioten für Europa“ wird niemand über die Niederlage ihres Freundes Viktor erfreut sein. Doch die zukünftigen Wahlchancen von Parteien wie der FPÖ in Österreich, dem Rassemblement National in Frankreich oder Vox in Spanien werden sich dadurch kaum um einen Prozentpunkt verschlechtern, bloß weil eine verbündete Partei in Ungarn erhebliche Verluste hinnehmen musste. Wer glaubt, der Umschwung in Ungarn läute eine internationale Trendwende ein, erliegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eigenem Wunschdenken. Die Ungarn haben Orbán abgewählt, weil sie nach 16 Jahren an der Macht die Nase voll von ihm hatten. Die Korruption unter seiner Herrschaft war unerträglich, die Wirtschaft stagnierte und den Bürgern war Brüssel stets näher als Moskau. Das System war morsch, verfettet und verfilzt, und deshalb brach es zusammen. Rechtspopulisten, die sich in der Opposition befinden, haben anderswo eine völlig andere Ausgangslage und sind nicht direkt von den spezifischen ungarischen Umständen betroffen. Ihre Anhängerschaft wird nicht automatisch von den Ereignissen in Budapest enttäuscht sein oder ihre Loyalität überdenken. Dennoch werden sie sicherlich die eine oder andere Lehre aus dem Fiasko für Fidesz in Budapest ziehen. Politologen wie Ivan Krastev haben dies in Debatten mit prominenten Persönlichkeiten wie Francis Fukuyama und Andreas Treichl analysiert, die kürzlich im Wien Museum stattfanden. So ist davon auszugehen, dass rechte Parteien künftig vorsichtiger agieren werden, wenn ihnen Donald Trump Wahlkampfhilfe anbietet. Es scheint sich ein Muster abzuzeichnen, dass diejenigen, die vom ehemaligen US-Präsidenten unterstützt werden, an Stimmen verlieren. Dieses Muster lässt sich von Kanada über Australien bis nach Ungarn beobachten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bereits begonnen hat, sich von Trump zu distanzieren. Andere werden diesem Beispiel zweifellos folgen, insbesondere wenn die Republikaner bei den US-Zwischenwahlen im November untergehen. Doch man sollte nicht vergessen, dass Rechtspopulisten in Europa bereits vor Trumps Aufstieg erfolgreich waren und es auch nach seiner Ära und ohne seine Unterstützung weiterhin sein werden. Die Stärke des Rechtspopulismus liegt oft in tieferliegenden gesellschaftlichen Faktoren, die von einzelnen Persönlichkeiten unabhängig sind. Auch für gemäßigte bürgerliche Volksparteien birgt die Wahl in Ungarn wichtige Lektionen. Der Erfolg von Péter Magyar rührt daher, dass er volksnah agierte, sich zum Rechtsstaat und zu Europa bekannte, klare Botschaften vermittelte und sich als klare Gegenposition zu Orbán positionierte. Gleichzeitig präsentierte er sich als Patriot und hielt innenpolitisch einen Kurs rechts der Mitte bei. So sprach er sich beispielsweise deutlich gegen eine Aufweichung der rigiden ungarischen Migrationspolitik aus, was bei konservativen Wählern Anklang fand. Magyars breites Bündnis wurde hauptsächlich durch den gemeinsamen Hass auf Orbán geeint. Um dieses heterogene Bündnis zusammenzuhalten, wird Magyar nun entschlossen gegen das bisherige System vorgehen müssen. Seine ersten Auftritte nach dem Wahlsieg deuten bereits darauf hin. Er forderte Staatspräsident Tamás Sulyok zum Rücktritt auf und kündigte vor laufender Kamera an, der Orbán-Propaganda im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Ende zu setzen. Doch färbt Magyar hierbei einfach um? Entscheidend wird sein, ob und wie schnell die Justiz Korruptionsfälle aus der Ära Orbán aufarbeitet. Um ein Comeback seines Widersachers im Keim zu ersticken, wird Magyar schnell handeln müssen, allerdings stets nach den Maßgaben des Rechtsstaats, um seine eigene Glaubwürdigkeit nicht zu untergraben. Bei Magyar, der im Wahlkampf untergriffigsten Angriffen ausgesetzt war, schimmern persönliche Vergeltungsmotive gegen seinen ehemaligen Parteichef durch. Diese Wut hat ihn sicherlich auch dorthin gebracht, wo er jetzt steht: an die Spitze. Doch wie wird er mit seiner zukünftigen Machtfülle umgehen? Das Wahlrecht, das Orbán maßgeschneidert auf seine Bedürfnisse hatte, wurde am Ende zur Falle für ihn. Die Zweidrittelmehrheit, die sich Fidesz eigentlich eisern sichern wollte, verfügt nun Magyar. Es bleibt abzuwarten, ob er das als unfair empfundene System abbauen oder nun zu seinen eigenen Gunsten nutzen wird. Ein beruhigendes Signal ist jedenfalls, dass Magyar die Amtszeit von Ministerpräsidenten auf acht Jahre begrenzen will. Ungarn hat mit Magyar definitiv eine neue Chance. Sollte er sie vermasseln, wird Orbán oder ein Epigone bald wieder an die Macht zurückkehren. Anderswo in Europa werden Rechtspopulisten ohnedies weiterhin gedeihen, solange zentristische Regierungen visionslos bleiben und keine ausreichenden Leistungsnachweise erbringen können. Die Wurzeln des Rechtspopulismus sind tiefer und vielfältiger, als es die Ereignisse in einem einzelnen Land vermuten lassen. Die Stärke von Orbáns Bewegung war nicht nur auf seine Person oder die ungarische Politik beschränkt, sondern speiste sich aus einem breiteren europäischen Unbehagen gegenüber der Globalisierung, der Einwanderung und den etablierten politischen Eliten. Solange diese Themen nicht von etablierten Parteien überzeugend adressiert werden, werden rechtspopulistische Kräfte weiterhin Zulauf finden, unabhängig davon, ob ein prominenter Vertreter wie Orbán stürzt oder nicht. Die Lehre aus Ungarn ist also nicht der Beginn des Endes für den Rechtspopulismus, sondern vielmehr eine Mahnung an die anderen politischen Kräfte, die Gründe für seine Anziehungskraft ernsthaft zu überdenken und adäquate Antworten zu finden





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