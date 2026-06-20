Die Hummel fliegt um die Welt, musikalisch, und zwar seit dem Herbst des Jahres 1900, als die Oper "Das Märchen vom Zaren Saltan" von Nikolai Rimski-Korsakow uraufgeführt wurde.

Die Hummel fliegt um die Welt, musikalisch, und zwar seit dem Herbst des Jahres 1900, als die Oper “Das Märchen vom Zaren Saltan” von Nikolai Rimski-Korsakow uraufgeführt wurde.

Dort führt uns der berühmte “Hummelflug” als Orchesterzwischenspiel von einem Akt zum nächsten. Seither führt das surrende Insekt ein Eigenleben als Virtuosenstück für nahezu sämtliche Instrumente, die einander Wettrennen, pardon: Wettfliegen liefern, wer schneller von A nach B kommt, ohne eine der vielen Noten im Flug zu verlieren. Katrin Nussmayr und Wilhelm Sinkovicz begeben sich also mitten hinein in dieses schwirrende Insektengeschwader und fragen: Ist das noch Musik oder hauptsächlich Instrumental-Akrobatik? Was wurde eigentlich aus der Oper?

Und müsste diese Hummel nicht eigentlich eine Wespe sein? Musikalisch begleiten uns (in der Reihenfolge ihres Erscheinens) folgende Interpreten bei der Flugraumüberwachung: Das Philadelphia Orchestra unter Eugene Ormandy (CBS) Das Cleveland Orchestra unter Pierre Boulez (DG) Die Wiener Philharmoniker unter Carlos Kleiber (CBS) ergründen Feuilleton-Redakteurin Katrin Nussmayr und Klassikkritiker Wilhelm Sinkovicz gemeinsam die Welt der klassischen Musik: Braucht jedes Orchester einen Dirigenten? Warum verstört Richard Wagner so? Was war an Mozart eigentlich so toll?

Wie viel Klassik steckt in “Bohemian Rhapsody” oder Taylor Swift? Für musikalische Einsteiger und Klassik-Freunde, die's ein wenig genauer wissen wollen





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Hummel Oper Musik Klassik Virtuosenstück

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