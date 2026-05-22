Die Grünen fordern strengere Airbnb-Regeln in Linz

Um die steigende Nachfrage nach Wohnraum zu bekämpfen und sicherzustellen, dass Wohnungen nicht von Angestellten an Touristen weitergegeben werden, fordert Tobias Reder als Grüner Stadtrat, die Registrierungspflicht für Airbnb und ähnliche Plattformen endlich umzusetzen. Mit einem eigenen Antrag an die Wiener Gemeinde führt er die Forderung nach strengeren Regeln vor.

Airbnb statt Dauer-Miete? Die Grünen schlagen jetzt Alarm: Immer mehr Wohnungen könnten in Linz an Touristen statt an Bewohner gehen. Einige Wohnungen werden zu Ferien-Appartements umgestaltet, und Linz er suchen verzweifelt nach leistbarem Wohnraum.

Jetzt schlagen die Grünen Alarm im kommenden Gemeinderat. Sie fordern strenge Regeln für Airbnb und ähnliche Plattformen. Die EU-Verordnung, die schon seit Mai gilt, sieht die Registrierungspflicht für Kurzzeitvermieter vor, aber noch nicht überall umgesetzt, wie berichtet. Die Grünen schlagen vor, endlich die von der EU vorgeschriebene Registrierungspflicht umzusetzen.

Auch der Airbnb-Boom hat Linz erreicht, mit den typischen Hinweisen auf Kurzzeitvermietungen durch kleine Schlüsselboxen vor den Häusern. Deshalb fordern die Grünen höhere Transparenz und leistbaren Wohnraum für die Bevölkerung





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