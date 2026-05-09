Die Grün-Weißen stehen vor dem Titel. Austria Lustenau hat die Chance, den Meistertitel abzuschließen.

Die Grün-Weißen und Austria Lustenau stehen vor dem Titelkampf in der ADMIRAL 2. Liga. Beide Teams müssen noch einen Sieg für den Meistertitel erzielen. Während Austria Lustenau die Chance hat, den Titel abzuschließen, stehen die Grüner bereits vor dem Sieg zum Titel.

Die Grün-Weißen könnten am Freitag Meister der ADMIRAL 2. Liga werden. Beim Auswärtsspiel gegen Austria Salzburg fehlt nur noch ein Sieg zum Titel . Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr in der Mozartstadt.

Zwei Spiele bleiben und ein Sieg fehlt noch zum großen Ziel. Austria Lustenau hat es selbst in der Hand, den Meistertitel zu fixieren. Der erste Matchball wartet auswärts beim SV Austria Salzburg. Mit im Gepäck ist viel Selbstvertrauen.

Der 2:0-Derbysieg gegen Schwarz-Weiß Bregenz vor mehr als 5.000 Zuschauern hat Spuren hinterlassen. Positiv. Jetzt einblenden Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden





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