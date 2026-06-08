Ein Rückblick auf fünf legendäre Sensationen der Fußball-Weltmeisterschaft, die die Sportgeschichte prägten und die Macht der Underdogs zeigten.

Die Fußball- Weltmeisterschaft ist stets eine Bühne für unvergessliche Momente, in denen die scheinbar Unterlegenen die Großen des Sport s demütigen. Schon vor der WM 2026, die neue Geschichten von David gegen Goliath verspricht, blicken wir zurück auf fünf der größten Sensationen der Turniergeschichte.

Diese Begegnungen haben nicht nur die Herzen der Fans höher schlagen lassen, sondern auch den Fußball nachhaltig verändert. Von der legendären US-Überraschung gegen England 1950 bis zum spektakulären Sieg Saudi-Arabiens über Argentinien 2022 - jede dieser Partien erzählt eine eigene, faszinierende Geschichte von Mut, Glück und unerschütterlichem Willen. Die erste große Sensation ereignete sich 1950 in Brasilien, als England als einer der Topfavoriten antrat und auf die USA traf, eine Truppe aus Amateuren und Halbprofis.

Niemand rechnete mit einem Erfolg der Amerikaner, doch sie siegten sensationell mit 1:0. Der in Haiti geborene Joe Gaetjens köpfte das Siegtor, obwohl er nie US-Staatsbürger war - sein Antrag genügte, um das Trikot zu tragen. Neben seiner Fußballkarriere wusch er Teller in einem Restaurant in Brooklyn. Seine tragische Geschichte: 1964 wurde Gaetjens von Haitis Geheimpolizei verschleppt und gilt seither als verschollen.

Beide Teams schieden in der Vorrunde aus, aber dieser Sieg legte den Grundstein für die wachsende Popularität des Fußballs in den USA, auch wenn American Football und Basketball weiter dominieren. Die USA erreichten später fünf Mal die K.o. -Runde einer WM. Weitere historische Momente folgten: 1974 trafen die DDR und die BRD erstmals und letztmals aufeinander.

Die DDR gewann die Gruppe und schied danach aus, während die BRD die folgenden vier Spiele gewann und zum zweiten Mal Weltmeister wurde. Der Torschütze Jürgen Sparwasser ließ unter anderem Berti Vogts stehen und stürmte später erfolgreich für Magdeburg. Nach seiner Karriere floh er 1988 im Rahmen eines Altherrenspiels nach Westdeutschland. 1990 düpierte Kamerun im legendären Spiel gegen Titelverteidiger Argentinien mit 1:0.

Die unbezähmbaren Löwen hielten Maradona in Schach, kassierten zwei Platzverweise, aber zogen ins Viertelfinale ein - als erstes afrikanisches Team. Später sorgte Marokko 2022 mit dem Halbfinaleinzug für das beste afrikanische Abschneiden. Roger Milla, der mit 42 Jahren älteste WM-Torschütze, wurde durch seine Jubeltänze weltberühmt. Die WM 2002 in Südkorea und Japan bot eine weitere Sternstunde für Underdogs: Südkorea besiegte im Achtelfinale Italien per Golden Goal und im Viertelfinale Spanien im Elfmeterschießen.

Erst im Halbfinale stoppte Deutschland den Lauf der Koreaner, die Vierter wurden. Ahn Jung-hwan, der Goldtorschütze gegen Italien, verlor daraufhin seinen Vertrag bei Perugia. Park Ji-sung hingegen avancierte zu einem der größten asiatischen Spieler und gewann mit Manchester United die Champions League. Die jüngste Überraschung ereignete sich 2022 in Katar: Argentinien reiste mit 36 ungeschlagenen Spielen als Mitfavorit an, und Lionel Messi brachte sein Team früh in Führung.

Doch Saudi-Arabien drehte die Partie und gewann 2:1. Argentinien fand danach in die Spur und holte sich den Titel, während Saudiarabien seine Fußball-Offensive intensivierte, die in der Vergabe der WM 2034 gipfelte. Saleh Al Shehri und Salem Al Dawsari, die Torschützen, spielen weiter in der heimischen Liga. Trainer Hervé Renard kehrte nach einem Engagement bei den französischen Frauen zurück und wurde kurz vor der WM 2026 entlassen.

Diese fünf Geschichten zeigen, dass im Fußball nichts unmöglich ist und die größten Siege oft von den scheinbar Schwächsten kommen





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