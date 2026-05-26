Die rote Frucht ist anfällig für Krankheiten wie Echten Mehltau, Rhizomfäule oder die Rot- und Weißfleckenkrankheit. Pilzerreger machen Hobbygärtnern oft einen Strich durch die Rechnung. Die Gewürzpflanze enthält fungizide und antibakterielle Wirkstoffe, die Erdbeeren vor Pflanzenkrankheiten und Pilzerregern schützen. Auch Schnecken sollen durch den Knoblauch ferngehalten werden. Eine globale Metastudie zeigt, dass der gleichzeitige Anbau verschiedener Pflanzenarten auf demselben Feld deutlich höhere Erträge bringt und gleichzeitig ein Drittel weniger Dünger benötigt. Beim Anlegen eines Mischkulturbeetes solltest du auf den richtigen Abstand achten. Erdbeeren und Knoblauch ergänzen sich optimal, weil sie unterschiedliche Nährstoffe aus dem Boden ziehen. In einer Mischkultur gedeihen verschiedene Pflanzenarten auf einer gemeinsamen Fläche. Sie fördern sich gegenseitig im Wachstum und halten Schädlinge sowie Krankheiten voneinander fern. Der Vorteil gegenüber der Monokultur: Der Boden laugt nicht einseitig aus.

Die roten Früchte sind anfällig für Krankheiten wie Echten Mehltau, Rhizomfäule oder die Rot- und Weißfleckenkrankheit. Pilzerreger machen Hobbygärtnern oft einen Strich durch die Rechnung.

Die Gewürzpflanze enthält fungizide und antibakterielle Wirkstoffe, die Erdbeeren vor Pflanzenkrankheiten und Pilzerregern schützen. Auch Schnecken sollen durch den Knoblauch ferngehalten werden. Eine globale Metastudie zeigt, dass der gleichzeitige Anbau verschiedener Pflanzenarten auf demselben Feld deutlich höhere Erträge bringt und gleichzeitig ein Drittel weniger Dünger benötigt. Beim Anlegen eines Mischkulturbeetes solltest du auf den richtigen Abstand achten.

Erdbeeren und Knoblauch ergänzen sich optimal, weil sie unterschiedliche Nährstoffe aus dem Boden ziehen. In einer Mischkultur gedeihen verschiedene Pflanzenarten auf einer gemeinsamen Fläche. Sie fördern sich gegenseitig im Wachstum und halten Schädlinge sowie Krankheiten voneinander fern. Der Vorteil gegenüber der Monokultur: Der Boden laugt nicht einseitig aus





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erdbeeren Knoblauch Mischkulturbeet Pilzerreger Rot- Und Weißfleckenkrankheit Rhizomfäule Schnecken Wachstumsförderung Zusammensetzung Des Bodens Zusammensetzung Von Nährstoffen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Toni Faber pensioniert. fünf verheiratete Priesterinnen sprechen ausToni Faber, der letzte Oberkapellmeister des Wiener Domspatzenklosters, hat seine Vollpensionierung als Dompfarrer Bischof Grünwidl bestätigt, während die Priester ohne Amt, die einst aus dem Priesteramt ausgetreten sind, über die Grauzone zwischen Amt und Beziehung diskutieren. Der Steirer Wilhelm Prückler sieht sich gleichzeitig als Priester mit Amt und lebt seit Jahrzehnten mit einer Partnerin, die in diesem Bereich eine individuelle Lösung anbietet. Die Priesterstudie des Theologen Paul Zulehner zeigte, dass zwölf Prozent der Priester in Bezug auf den Zölibat eine Art eigeneigene Konzeption in Betracht ziehen, die sie mit ihrem Gewissen vereinbaren können.

Read more »

Sommer-Schulpflicht: Mehr als 34.000 Schüler freiwillig und 14.300 Kinder müssen verpflichtend nach SommerschuleDie Sommerschule waroriginally als Reaktion auf die Corona-Pandemie eingeführt worden, um Lernrückstände auszugleichen. Inzwischen wird das Angebot von Kindern genutzt, die freiwillig zusätzlich lernen möchten, und insbesondere in Wiener, Niederösterreich und Oberösterreich, zählen die Teilnehmerzahlen zu den höchsten der Land. Für die Lehrkräfte gibt es nach den Überlegungen, in die Ferien zu verpflichten, genug. Mehrere tausend Personen haben sich jedoch bereits gemeldet, um die Unterweisung nachzuholen.

Read more »

Zyprische Parlamentswahlen: Konservativen der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) als SiegerDie konservative Partei der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) hat bei den Parlamentswahlen in Zypern als Sieger hervorgegangen. Nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen erreichte DISY rund 27 Prozent der Stimmen. Die zweitstärkste Kraft war die linke AKEL-Partei mit 23,8 Prozent. Die ultranationalistische Nationale Volksfront (ELAM) erzielte etwa elf Prozent, die Partei der politischen Mitte DIKO kam auf zehn Prozent. Zwei kleinere Parteien, darunter die eines YouTubers, dürften ebenfalls ins Parlament einziehen. Alle relevanten Parteien gelten als grundsätzlich proeuropäisch. Die Wahl gilt als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl 2028.

Read more »

So werden unter Extrembedingungen Menschen manipuliertEine Studie an der Besatzung einer antarktischen Forschungsstation hat gezeigt, dass unter extremen Bedingungen wie geringer Licht- und Wärmeanpassung die soziale Bindung nicht gestärkt wird, sondern im Gegenteil. Die(hwiel sich als Auswirkung auf die Psyche aufgrund deribernisation und die Unmöglichkeit extreme Nähe ohne gleitende Schleusen), ergibt sich insbesondere im langfristigen Kontext aus den gering durchgeführten oder nicht durchgeführten sozialen Kontakte. Die Gruppe besteht aus zwölf Forschern und wertete die Wirkung durch Sensoren und Fragebögen, die in den zwölf Monaten lang als Beweis gesammelt wurden, um mit der Forschung zu verhelfen.

Read more »