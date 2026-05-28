Die Melker carlo-Loysch GmbH entwickelt seit 1921 innovative Heizlösungen für Gotteshäuser. Hunderte Kirchen aller Größen und Stile wurden ausgestattet.

Viele Menschen suchen in Kirchen nach Wärme und Geborgenheit. Die Melker carlo-Loysch GmbH entwickelt innovative Heizlösungen für Gotteshäuser seit 1921. Hunderte Kirchen aller Größen und Stile wurden ausgestattet, darunter der Stephansdom in den 1960er Jahren.

Das Unternehmen wurde 1970 von der Familie Rieß übernommen und ist heute in Familienbesitz. Die Expertise der Firma umfasst die Planung, Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen Heizelementen und Anlagen für Industrie und Gewerbe. Die Geschichte der Firma ist eng verbunden mit der Geschichte der Kirchen, die mit ihren Heizungen ausgestattet wurden. Die Firma hat sich in den Jahren entwickelt und hat immer wieder innovative Lösungen für die Kunden gefunden.

Die Heizungen der Firma werden in Kirchen aller Größen und Stile eingesetzt, von der Autobahnkirche Dolina bis zur Basilika Mariazell. Die Firma ist stolz auf ihre langjährige Erfahrung und ihre Expertise in der Entwicklung von Heizlösungen für Gotteshäuser. Die Kunden der Firma schätzen die Qualität und Zuverlässigkeit der Heizungen, die die Firma entwickelt und herstellt. Die Heizungen der Firma sind nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich und sicher.

Die Firma ist immer auf der Suche nach neuen Lösungen und Technologien, um ihre Kunden noch besser zu unterstützen. Die Firma ist stolz auf ihre langjährige Erfahrung und ihre Expertise in der Entwicklung von Heizlösungen für Gotteshäuser. Die Kunden der Firma schätzen die Qualität und Zuverlässigkeit der Heizungen, die die Firma entwickelt und herstellt. Die Heizungen der Firma sind nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich und sicher.

Die Firma ist immer auf der Suche nach neuen Lösungen und Technologien, um ihre Kunden noch besser zu unterstützen





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