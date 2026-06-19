Die Geburtsstunde der Wiener Subkultur: Von der Arena zur Kulisse

Ein Rückblick auf die kulturelle Aufbruchstimmung im Wien der 1970er-Jahre, die Besetzung des Schlachthof St. Marx und die Entstehung legendärer Spielstätten wie der Kulisse.

Wien in den 1970er-Jahren war eine Stadt der Kontraste, aber vor allem eine Stadt der Stagnation. Die Hauptstadt war geprägt von der beklemmenden Nähe des Ostblocks, dem spürbaren Erbe des Nationalsozialismus und einer schrumpfenden Bevölkerung.

In dieser Zeit schien für eine echte Subkultur kaum Raum zu existieren, da die traditionellen Beisln früh schlossen und die gesellschaftliche Atmosphäre eher konservativ und einengend war. Es bedurfte einer radikalen Geste, um diesen Zustand zu durchbrechen. Im Juni 1976 geschah dies durch eine Gruppe linker Aktivistinnen und Aktivisten, die den ehemaligen Schlachthof in St. Marx im dritten Wiener Bezirk besetzten.

Dieses riesige Areal von rund 70.000 Quadratmetern sollte nicht länger ein Ort des Todes und der Industrie sein, sondern in eine utopische Vision verwandelt werden: ein Zentrum für alternative Kunst und Kultur, bekannt als die Arena. Diese Besetzung war ein Wendepunkt, der nicht nur die lokale Kunstszene erschütterte, sondern auch den Weg für zahlreiche weitere alternative Spielstätten in der Stadt ebnete.

Fritz Aumayr, ein ehemaliger Lehrer für Physik und Mathematik, war einer der Akteure, die diese kulturelle Transformation miterlebten und mitgestalteten. Er hatte bereits vor der Besetzung der Arena Kontakte zur politisch engagierten Musikszene geknüpft, insbesondere zur Folk-Politrockband Schmetterlinge. Durch diese Verbindung und die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Willi Resetarits und dem Kabarettisten Wolfgang Teuschl wurde Aumayr Teil einer Bewegung, die Musik und Theater als Instrumente des politischen Widerstands und der gesellschaftlichen Aufklärung begriff.

Die Musik der Schmetterlinge wurde mit der Zeit immer politischer, was in einer Zeit, in der der Faschismus in vielen Ecken der Stadt noch immer präsent war, einen notwendigen Gegenpol bildete. Aumayr erkannte, dass die Stadt damals kulturell fast tot wirkte und dass es dringend Orte brauchte, an denen junge Menschen und Künstler sich ohne Zensur und gesellschaftliche Konventionen austauschen konnten.

Nachdem der erste Versuch einer dauerhaften Etablierung in der Arena an Hindernissen scheiterte, suchte Aumayr gemeinsam mit Willi Resetarits nach einer Alternative. In der Rosensteingasse im 17. Bezirk stießen sie auf ein Gasthaus, dessen ehemalige Besitzerin, eine Frau Berta, gerade verstorben war. Berta hatte ihr Lokal stets mit einem starken sozialen Gewissen geführt und bot sogar Haftentlassenen einen Schlafplatz im Saal an.

Inspiriert von diesem Geist übernahm Aumayr das Haus zusammen mit ehemaligen Kollegen aus der Schule. Ihr Ziel war es, ein Lokal zu schaffen, das nicht nur kulturell, sondern auch organisatorisch fortschrittlich war. Die neue Spielstätte, getauft auf den Namen 'Zur Kulisse', sollte von einem Kollektiv verwaltet werden, in dem alle Entscheidungen basisdemokratisch getroffen wurden. Die Realität erwies sich jedoch als weitaus mühsamer als die theoretische Utopie.

Das Haus war in einem katastrophalen Zustand, eine regelrechte Rumpelkammer, die erst durch massives Eigenkapital und harte körperliche Arbeit renoviert werden musste. Die Gründer standen selbst an der Mischmaschine und kümmerten sich um jedes Detail. Als die Kulisse schließlich im Jahr 1980 ihre Pforten öffnete, entwickelte sie sich rasch zu einem Magneten für die junge, alternative Szene Wiens.

Legendäre Auftritte der Schmetterlinge, Extremschrammeln und Besuche von linkem Kabarett aus Westberlin machten den Ort zu einem Zentrum des intellektuellen und künstlerischen Austauschs. Doch die Vision des kollektiven Managements scheiterte letztlich an den internen Konflikten, da die unterschiedlichen Rollen und die öffentliche Sichtbarkeit der einzelnen Mitglieder zu Spannungen führten. Im Jahr 1983 zog sich Aumayr aus dem Projekt zurück, um die Kleinkunstbühne weiterzuentwickeln, während Wolfgang Kalal die Leitung der Kulisse bis 1995 übernahm.

Später wurde das Haus von Doris Ringseis geführt, bevor in den stürmischen Zeiten der Pandemie Alexa Oetzlinger das Risiko einging, die Tradition in der Rosensteingasse fortzuführen. Die Geschichte der Kulisse und der Arena steht somit exemplarisch für den Kampf einer ganzen Generation gegen die kulturelle Erstarrung Wiens.

Es war ein Weg von der Besetzung und der Utopie hin zur Etablierung von Räumen, die bis heute das kulturelle Gedächtnis der Stadt prägen, auch wenn sich die gesellschaftlichen Herausforderungen – von der damaligen Faschismusbekämpfung bis hin zu heutigen Debatten über Sprache und politische Extreme – stetig gewandelt haben





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