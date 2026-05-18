Die Frau, die kämpfte gegen ihre eigene Unfähigkeit zum Arbeiten:

Ein recht übergriffiger Rechtsstreit zwischen einem Ehepaar in Steiermark, bei dem sie vor Gericht gingen, um eine Berufsunfähigkeitspension abechten zu können. Insgeheim kämpfte Frau S., die laut ärztlichen Gutachten mehrfach Hirnaneurysmen, einen Herzinfarkt und eine depressive Störung hatte, bereits gegen ihre eigene Unfähigkeit zum Arbeiten.

Brisanter Rechtsstreit um das (Un)Wohlbefinden Steiriner Frau. Trotz mehrfacher Hirnaneurysmen , eines Herzinfarkt s und einer depressiven Störung soll Frau S. (59) weiter arbeiten gehen. Die Berufsunfähigkeitspension wurde von der PVA abgelehnt.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann zog die Betroffene vor Gericht und zeigte sogar einen der Sachverständigen bei der Staatsanwaltschaft an. Dass die Berufsunfähigkeitspension abgelehnt wurde, konnten Herr S. (62) und seine Frau nicht nachvollziehen. Immer wieder komme es vor, dass die 59-Jährige plötzlich zusammenbreche – arbeiten sei daher schlicht nicht mehr möglich.

"Sogar Leitern sollte sie für die Arbeit besteigen", schüttelt Herr S. den Kopf. Das Ehepaar focht mehrere Folgegutachten der PVA an, schließlich landete der Fall sogar vor dem Zivilgericht in Graz. Für die PVA ist jedoch klar: Aufgrund der ärztlichen Gutachten liege keine Berufsunfähigkeit vor. Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger sollte nun endgültig klären, ob Frau S. eine Berufsunfähigkeitspension zusteht oder nicht.

Doch als sie in den Untersuchungsraum gebeten wurde, hieß es für ihren Ehemann, der zugleich ihr Rechtsvertreter ist: Stopp.

"Ich habe als ihr Rechtsbeistand eigentlich das Recht, bei solchen Untersuchungen anwesend zu sein", kritisiert der Steirer. Die Tür blieb jedoch verschlossen, Frau S. wurde ohne ihren Mann untersucht – mit dem Ergebnis, dass die Einschätzung der PVA bestätigt wurde: arbeitsfähig. Für Herrn S. ist das Vorgehen des Gutachters völlig unverständlich.

"Als ich ihn darauf angesprochen habe, kündigte er sogar an, auch weiterhin keine Begleitpersonen zuzulassen", sagt er. Daraufhin folgten eine Rüge beim Gericht sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das Vorgehen kann nicht als offensichtlich gesetzwidrig eingestuft werden, waren die Vorurteile des Gerichts. Auch seitens der Staatsanwaltschaft wird kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wir sind mit unseren Mitteln am Ende, so der mittlerweile verzweifelte Ehemann. Auch Beschwerden bei den Präsidenten der Ärztekammer Steiermark, dem Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Steiermark und dem Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz blieben ohne Erfolg





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