Die Focker-Saga geht weiter: "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" kommt 2026

Die beliebte Komödienreihe "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" kehrt mit dem vierten Teil "Focker In-Law" auf die Kinoleinwand zurück. Der Film, der hierzulande als "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" anlaufen wird, startet pünktlich zum Thanksgiving-Wochenende am 25. November 2026. Die Handlung rückt die nächste Generation in den Fokus, denn der erwachsene Sohn von Greg und Pam, Henry, steht vor dem Altar. Seine zukünftige Ehefrau, verkörpert von Pop-Ikone Ariana Grande, sorgt für neuen Zündstoff im altbekannten Focker-vs.-Byrnes-Wahnsinn.

Die überaus erfolgreiche und humorvolle Filmreihe rund um die chaotischen Familienbande der Focker und Byrnes steht kurz vor der Fortsetzung. Der vierte Teil, dessen Originaltitel ' Focker In-Law' lautet, wird hierzulande unter dem Namen ' Meine Frau , unsere Schwiegertochter und ich' die Kinosäle erobern. Fans dürfen sich auf den 25. November 2026 freuen, denn an diesem Datum ist der offizielle Kinostart geplant. Die Wahl des Startdatums ist geschickt gewählt, da sie mit dem Thanksgiving-Wochenende in den USA zusammenfällt – eine Zeit, die traditionell für Familienzusammenkünfte und Filmvergnügen steht.

Wie das Portal 'Promiflash.de' berichtet, richtet sich der Fokus des neuesten Teils auf die nächste Generation. Im Mittelpunkt der Handlung steht Henry, der erwachsene Sohn von Greg (Ben Stiller) und Pam (Teri Polo). Henry plant, seine Liebste zu heiraten. Diese zukünftige Schwiegertochter wird von der global gefeierten Pop-Ikone Ariana Grande verkörpert. Ihre Ankunft und die bevorstehende Hochzeit entfachen zweifellos eine neue, turbulente Runde des bekannten Focker-vs.-Byrnes-Wahnsinns, der die Zuschauer bereits in den vorherigen Teilen zum Lachen brachte.

Die ersten Einblicke in den Film versprechen einiges an Spektakel und humorvollen Konflikten. Bereits im ersten veröffentlichten Trailer wird die erwartete Anspannung zwischen den Familienmitgliedern deutlich. Greg gerät offensichtlich in ein verbales Duell mit seiner zukünftigen Schwiegertochter, während der stets misstrauische Jack Byrnes (Robert De Niro) wie gewohnt jede Bewegung seines erweiterten Familienzirkus mit Argusaugen beobachten wird. Eine besonders pikante Szene deutet an, wie weit die Skepsis von Jack gehen könnte: Er unterzieht die Verlobte eines Lügendetektortests, was für unvorhersehbare komische Momente sorgen dürfte.

Zuvor hatte sich Ben Stiller, der erneut in seine Rolle als Greg Focker schlüpfen wird, eher bedeckt gehalten, wenn es um die Details des Films ging. Anfang 2025 äußerte er sich gegenüber Entertainment Tonight optimistisch: 'Ich glaube, alle wollen, dass es klappt.' Er deutete vage an, dass Greg möglicherweise bereits einige Kinder hat und eines davon nun heiraten werde, was die Prämisse des Films weiter untermauert. Auch Robert De Niro, der seine Rolle als Patriarch Jack Byrnes wieder aufnimmt, zeigte sich begeistert vom Drehbuch und bezeichnete es als 'wirklich lustig', was die Vorfreude auf seine gewohnt markante Darstellung weiter steigert.

Die 'Focker'-Reihe hat eine lange Tradition im Kino. Sie begann im Jahr 2000 mit dem wegweisenden Film 'Meine Eltern, meine Frau und ich' (im Original 'Meet the Parents'). Darauf folgten die Fortsetzungen 'Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich' (im Original 'Meet the Fockers') und 'Meine Frau, unsere Kinder und ich' (im Original 'Little Fockers'). Mit 'Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich' geht das Chaos, die Missverständnisse und die urkomischen Familienkonflikte nun in die vierte Runde, und die Erwartungen der Fans sind hoch, dass auch dieser Teil das Erfolgsrezept der Reihe fortführen wird.





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