Die FIFA plant breites Eröffnungsprogramm für Frauenfußball-WM

Die FIFA plant für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft (Frauen) ein abwechslungsreiches Eröffnungsprogramm mit Stars wie Katy Perry und Michael Bublé, dem US-Nationalteam und Kanadasdangekommenen Star-Gästen wie Alanis Morissette und Alessia Cara.

Die FIFA plant bei der Football-Weltmeisterschaft nach einem Bericht der 'New York Times' Eröffnungsfeiern in allen drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko – mit Stars wie Katy Perry und Michael Bublé .

Los geht es demnach beim Eröffnungsspiel des Turniers in Mexiko-Stadt, wo Mexiko am 11. Juni auf Südafrika trifft. Dabei sollen die mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete mexikanische Rockband Mana sowie Popstar Alejandro Fernandez und Sängerin Belinda auftreten. Kanada trifft bei seinem ersten Auftritt am 12.

Juni in Toronto auf die Auswahl Bosnien-Herzegowinas, dafür seien neben dem kanadischen Sänger Bublé auch Alanis Morissette und Alessia Cara verpflichtet worden. Das US-Team startet am 13. Juni in Los Angeles gegen Paraguay in die WM. Im Vorprogramm sollen neben Superstar Perry auch der Rapper Future sowie DJ Sanjoy auf der Bühne stehen.

Außerdem seien bei den Achtelfinalspielen am 4. Juli in Houston und Philadelphia besondere Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung der USA vorgesehen. Seit seiner Rückkehr ins Amt hat Präsident Donald Trump mehrere Maßnahmen ergriffen, um Veranstaltungen rund um 'America 250' voranzutreiben.

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