Die Enhanced Games: Ein kontroverses Experiment zur Erweiterung der menschlichen Leistungsfähigkeit

In Las Vegas starten die Enhanced Games, ein Sportevent, das Doping nicht nur erlaubt, sondern aktiv fördert. Während die Organisatoren von einer neuen Ära der Supermenschheit sprechen, warnen Sportbehörden vor gesundheitlichen Katastrophen und dem Verlust ethischer Werte im Sport.

In der glitzernden Metropole Las Vegas hat eine Initiative Gestalt angenommen, die das traditionelle Verständnis von sportlicher Leistung grundlegend infrage stellt. Die sogenannten Enhanced Games verfolgen ein Ziel, das in der klassischen Sportwelt als Tabu gilt: die Transformation des menschlichen Potenzials in eine Form von Übermenschlichkeit.

Dabei geht es nicht nur um Training und Disziplin, sondern explizit um die Leistungssteigerung ohne jede Limitierung, insbesondere durch den Verzicht auf Doping-Verbote. Substanzen, die in allen anderen anerkannten Sportarten streng untersagt sind, werden hier nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich erwünscht. Das Event wird in einem eigens errichteten Komplex in den Resorts World ausgetragen, wobei rund 2.500 geladene Gäste Zeuge eines Experiments werden sollen, das die Grenzen der Biologie austesten will.

Diese radikale Herangehensweise stößt auf massiven Widerstand bei offiziellen Sportinstanzen. Das österreichische Sportministerium sowie die Nationale Anti Doping Agentur (NADA Austria) haben bereits deutliche Warnungen ausgesprochen. Sie bezeichnen die Enhanced Games als ein fragwürdiges Spektakel, bei dem wirtschaftliche Interessen und die Jagd nach medialer Reichweite weit über das Wohl und die Gesundheit der Athletinnen und Athleten gestellt werden. Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt betonte, dass Sport essenziell von Fairness, Respekt und einheitlichen Regeln für alle Beteiligten lebe.

Die aktive Förderung und Vermarktung von Doping sende ein gefährliches Signal an die Jugend. Michael Cepic, der Geschäftsführer der NADA Austria, zog einen Vergleich zu den antiken Gladiatorenspielen. Er warnte davor, dass der menschliche Körper hier lediglich als Showfläche missbraucht werde und gesundheitliche Risiken bewusst in Kauf genommen würden, um ein profitables Geschäftsmodell zu etablieren. Anti-Doping-Regeln seien laut Cepic kein bloßer Selbstzweck, sondern ein notwendiger Schutzmechanismus für die Sportler.

Hinter dem Projekt stehen einflussreiche Persönlichkeiten mit einer spezifischen Vision. Der Gründer Aron D’Souza, ein in Oxford ausgebildeter Jurist, sieht sich auf einer Mission zur Schaffung einer neuen Supermenschheit. Er kritisiert den aktuellen Kampf gegen Doping als heuchlerisch und behauptet, dass ein Großteil der Profisportler ohnehin zu leistungssteigernden Mitteln greifen würde. Unterstützt wird er von Maximilian Martin, einem ehemaligen Investmentbanker aus München, sowie dem Milliardär Christian Angermayer.

Letzterer ist bekannt für seine Investitionen in zukunftsweisende und oft kontroverse Bereiche wie Psychedelika, Gehirnimplantate und Longevity-Forschung. Auch prominente Namen wie der Paypal-Gründer Peter Thiel oder Donald Trump Jr. gehören zum Kreis der begeisterten Investoren. Das Finanzierungsmodell unterscheidet sich drastisch vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC), da die Organisatoren nicht primär auf Ticketverkäufe oder Medienrechte setzen, sondern auch die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten in ihr Konzept integriert haben.

Die praktische Umsetzung dieser Vision zeigt sich in einer fast schon absurden Form im Online-Shop der Enhanced Games. Dort werden Präparate wie Testosteron oder das Wachstumshormon Sermorelin in Topangeboten für mehrmonatige Anwendungen angeboten, sofern die Käufer über 18 Jahre alt sind. Den Teilnehmern der Spiele werden unter medizinischer Aufsicht diverse Substanzen verabreicht, darunter anabole Steroide, Erythropoetin (EPO), Meldonium, Adderall und Modafinil.

Die medizinische Leitung dieser riskanten Studie übernimmt Berichten zufolge das Sheikh Shakhbout Medical Center in Abu Dhabi, wo sich die Athleten auch vorbereiteten. Insgesamt 42 Sportler, darunter der ehemalige Sprint-Weltmeister Fred Kerley, nehmen an diesem Wettbewerb teil, angelockt durch enorme Prämien von bis zu einer Million US-Dollar. Das sportliche Programm konzentriert sich auf drei Hauptdisziplinen: Schwimmen, Leichtathletik und Gewichtheben, inklusive einer Strongman-Kategorie. Im Wasser werden Distanzen von 50 und 100 Metern in den Stilen Kraul und Delfin zurückgelegt.

In der Leichtathletik stehen die 100 Meter sowie die Hürdenläufe über 100 und 110 Meter im Fokus. Im Gewichtheben sollen Lasten bewegt werden, die bisher als unerreichbar galten. Mit einer Gesamtsumme von 25 Millionen US-Dollar an Preisgeldern und 250.000 US-Dollar für den ersten Platz in den Einzelwettbewerben schaffen es die Veranstalter, die Attraktivität des Events zu steigern, während die globale Sportgemeinschaft mit Sorge auf diese Entwicklung blickt, die den Kern des fairen Wettkampfs zu zertrümmern droht





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