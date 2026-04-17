Die Elektrifizierung des Fahrrads: Mehr als nur Motorantrieb

Der Fokus liegt auf der zunehmenden Elektrifizierung von Fahrrädern, die weit über den Motorantrieb hinausgeht. Von intelligenten Beleuchtungssystemen über Navigationshilfen bis hin zu sicherheitsrelevanten Gadgets wie Airbag-Helmen und selbsttönenden Sonnenbrillen – die Technologie verändert das Radfahren grundlegend.

Die Elektrifizierung des Fahrrads manifestiert sich am offensichtlichsten im Motorantrieb, doch diese Entwicklung reicht weit über die reine Motorisierung hinaus und betrifft auch Fahrradtypen, bei denen ein Motor nicht unbedingt zur Standardausstattung gehört, wie beispielsweise das Rennrad.

Dieser Überblick beleuchtet, welche Komponenten am Fahrrad heute mit Akkus und Batterien betrieben werden und welche dieser technologischen Fortschritte tatsächlich Relevanz für den Radsport und die allgemeine Fahrradnutzung besitzen. Die Formel Schneller, weiter, höher beschreibt treffend, warum E-Bikes eine solche Popularität erfahren. Mit motorischer Unterstützung erreichen Radfahrer trotz gesetzlicher Limits eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, insbesondere auf anspruchsvollen Steigungen. Der Elektromotor fungiert als Rückenwind, der längere Touren ermöglicht und das Überwinden von größeren Höhenmetern erleichtert. Darüber hinaus entdecken viele Menschen das Fahrrad neu, gerade weil es über einen Motor verfügt. Dies gilt sowohl für ältere Generationen, die durch E-Bikes wieder zu sportlicher Aktivität finden, als auch für junge, trendbewusste Nutzer, die damit Kinder zum Kindergarten bringen oder Einkäufe mit Lastenrädern erledigen. Das breite Spektrum an E-Bike-Modellen spiegelt diese Vielfalt wider. Laut der EY Fahrradstudie 2025 lag der Marktanteil von E-Bikes bei Neufahrrädern in Österreich im Jahr 2024 bei beachtlichen 57 Prozent. Branchenexperten sehen derzeit eine besonders starke Nachfrage nach leicht zweckentfremdeten Mountainbikes, die mit Schutzblechen, Gepäckträgern, Ständern und Beleuchtung ausgestattet sind. Dieses Phänomen erinnert an den Erfolg von SUVs im Automobilbereich, die ursprünglich für den Geländeeinsatz konzipiert waren und nun primär im Straßenverkehr genutzt werden. Ähnlich verhält es sich mit diesen E-Mountainbikes, die trotz ihrer Geländetauglichkeit häufig im urbanen Umfeld eingesetzt werden – bequem, stabil und robust. Doch auch im sportlicheren Sektor hat sich das E-Bike etabliert, mit einer bemerkenswerten Ausnahme: dem traditionell puristischen Rennrad. Rennradfahrer legen Wert auf eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit und ein maximales Tempo von 25 km/h oder mehr. Das zusätzliche Gewicht von Motor und Akku nur für Anstiege mitzuführen, ist für diese Zielgruppe wenig attraktiv. Daher werden E-Gravelbikes als eine kohärentere und stimmigere Variante im Vergleich zu E-Rennrädern betrachtet. Gravelbikes sind grundsätzlich belastbarer als Rennräder und ermöglichen dank breiterer Felgen und Reifen auch Fahrten auf losem Untergrund und im leichten Gelände. Martin Rösner, Inhaber des Wiener Fachgeschäfts Mountainbiker, bestätigt die starke Nachfrage nach E-Gravelbikes. Sein Geschäft verzeichnet seit 2025 einen höheren Umsatz mit Straßen- und Gravelbikes als mit Mountainbikes. Rösner beobachtet, dass das Gravelbike teilweise das Hardtail, ein Mountainbike mit starrer Hinterradaufhängung, ersetzt. Insbesondere in Kombination mit sehr leichten Motoren, deren Eingreifen kaum spürbar ist, hat sich dieses Segment als dauerhaft etabliert erwiesen. Bei den rein als Mountainbikes genutzten E-Bikes setzt sich der Trend zu leistungsstärkeren Motoren und größeren Akkus fort. Die Kategorie der SL-Modelle (Super Light) mit einem Gesamtgewicht von unter 18 Kilogramm, schwächeren Motoren und geringerer Energiereserve scheint laut Rösner an Bedeutung zu verlieren. Dies liegt daran, dass die neuesten Fullpower-E-Bikes, die mittlerweile ebenfalls unter 20 Kilogramm wiegen, die Oberhand gewinnen. Der Markt wird aktuell durch den neuen Motor Avinox M2S des chinesischen Drohnenspezialisten DJI aufgemischt. Mit einem Drehmoment von bis zu 150 Nm und einer Spitzenleistung von 1500 Watt, integriert in Modelle europäischer Hersteller wie Mondraker, stellt dieser Motor eine signifikante Neuerung dar. Der Motor ist zwar die sichtbarste Form der Elektrifizierung am Fahrrad, aber bei Weitem nicht die einzige. Basierend auf der bordeigenen Stromversorgung hat Bosch, ein führender Anbieter von E-Bike-Komponenten in Europa, sein Angebot erweitert. Dieses reicht von integrierten Beleuchtungssystemen bis hin zu ABS-Systemen für das Vorderrad. Navigationsfunktionen, Diebstahlschutz und individuelle Konfigurationen über Smartphone-Apps sind mittlerweile oft Standard. Kompakte Akkus und Batterien versorgen aber auch Komponenten, die nicht direkt mit dem Antrieb zu tun haben, mit Strom. Dies betrifft vor allem hilfreiche Sicherheitsausstattung. Ein Rücklicht leuchtet nicht mehr nur passiv, sondern blinkt aktiv, um nachfolgenden Verkehr zu warnen und den Fahrer über den am Lenker angebrachten Radcomputer zu informieren. Fahrradhelme für den Stadtverkehr können über integrierte Blinker auf Abbiegeabsichten hinweisen und automatisch Bremsmanöver signalisieren. Neben dem Helm bietet der schwedische Hersteller Hövding, nach vorläufiger Insolvenz im Jahr 2023 und anschließender Übernahme durch den österreichischen Airbag-Spezialisten iSi Wearables, eine innovative Alternative zum klassischen Helm: einen Airbag für den Kopf. Die Markteinführung des Hövding 4 wird für bald erwartet. Das oberösterreichische Unternehmen Evil Eye hat eine elektrisch selbsttönende Sonnenbrille entwickelt, und immer mehr smarte Sportbrillen bieten zusätzliche Funktionen wie Filmaufnahmen, drahtlose Kommunikation und integrierte Audiowiedergabe. Für das Training unerlässlich sind körpernahe Gadgets wie Wattmesser in den Pedalen und Pulsmesser am Brustkorb. Elektronische Reifendrucksensoren oder digitale Klingeln, die über den Radcomputer gesteuert werden, muten zwar exotisch an, doch bei teureren Fahrrädern sind elektronische Gangschaltungen und absenkbare Sattelstützen, die per Bluetooth gesteuert werden und im Gelände von Vorteil sind, bereits Standard. Ein besonders herausragendes technisches Merkmal, das von Testern auf Biobikes gefeiert wird, ist die elektronische Steuerung von Federgabel und Dämpfer von RockShox, bekannt als Flight Attendant





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