Die besten Veranstaltungen der kommenden Woche in Wien

Die kommende Woche in Wien ist vollgepackt mit kulturellen Veranstaltungen. Von den Vienna Shorts und dem Independent Space Index Festival bis zu Highlights der Wiener Festwochen gibt es viel zu entdecken. Die Stadt steckt bereits mitten in den kulturellen Aktivitäten der Festwochen. In den nächsten Tagen werden weitere interessante Premieren gezeigt.

Die kommende Woche ist vollgepackt mit kulturellen Veranstaltungen in Wien. Von den Vienna Shorts und dem Independent Space Index Festival bis zu Highlights der Wiener Festwochen gibt es viel zu entdecken.

Die Stadt steckt bereits mitten in den kulturellen Aktivitäten der Festwochen. In den nächsten Tagen werden weitere interessante Premieren gezeigt. Auch andere Festivals starten, wie Vienna Shorts, das Festival für Kurzfilme, und das Independent Space Index Festival, das für unabhängige Kunsträume in Wien bekannt ist. Wienliebe startet ebenfalls mit Austropop von Ambros und anderen Künstlern.

Michael Mittermeier lädt in seinen neuen Comedy Club in Wien, das Format Lange Nacht der Kirchen ist bereits bewährt. Wir wünschen gute Unterhaltung mit den spannendsten Veranstaltungen vom 23. bis 29. Mai





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