Eine Umfrage der deutschen Hochschule Fresenius in Köln zeigt, dass viele junge Menschen unter dem Druck der Online-Partnersuche leiden. Die Expertin Schuster glaubt, dass die Menschen nicht grundsätzlich beziehungsunfähiger geworden sind, sondern dass sich die Verbindlichkeit durch Dating-Apps und eine breitere kulturelle Entwicklung verändert hat.

Die Online-Partnersuche kann zur Belastung werden. Eine Umfrage der deutschen Hochschule Fresenius in Köln zeigt, dass 12 bis 14 Prozent der befragten Studienteilnehmer von Burnout-Symptome n wie anhaltender Erschöpfung, Überanstrengung und Müdigkeit infolge der Partnersuche über Dating-Apps berichten.

Viele junge Menschen leiden unter dem Selbstoptimierungszwang und dem Druck, sich immer nur von der besten Seite zeigen zu müssen. Aber auch Personen mit Beziehungsverlusten, belastenden Trennungen oder einem instabilen Selbstwert haben mit Dating-Burnout zu kämpfen. Die Folgen von Dating-Burnout sind vielfältig: Der Spaß am Dating geht verloren, Selbstzweifel nehmen zu und Betroffene geraten in Grübelschleifen, verlieren Neugier und Leichtigkeit.

Die Expertin Schuster glaubt, dass die Menschen nicht grundsätzlich beziehungsunfähiger geworden sind, sondern dass sich die Verbindlichkeit durch Dating-Apps und eine breitere kulturelle Entwicklung verändert hat. Die Schnelllebigkeit sei das Problem, da viele verlernt haben, wie Kennenlernen eigentlich funktioniert. Schuster rät Betroffenen, Warnsignale bewusst wahrzunehmen, digitale Pausen einzulegen und am Selbstwertgefühl zu arbeiten - etwa durch Sport oder andere Hobbys, in denen man gut ist. Auch eine Psychotherapie könne helfen.

Entscheidend sei zudem, Begegnungen wieder stärker in den Alltag zu verlagern - etwa über Vereine oder soziale Aktivitäten wie Wandern, Singen, Tanzen oder Fußball. Soziale Nähe im echten Leben sei wichtig, betont die Psychotherapeutin





KURIERat / 🏆 4. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dating-Burnout Online-Partnersuche Burnout-Symptome Selbstoptimierungszwang Beziehungsverlust

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

João Fonseca: Die eine Waffe, die niemand kontern kannWer die French Open gewinnen will, braucht eine Facette in seinem Spiel, die ihn über alle anderen stellt. Hat João Fonseca alle Zutaten für den Grand-Slam-Coup?

Read more »

Seegrundstücke: Lagen und Preise in der zweiten ReiheDie Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse.

Read more »

Die Rettung von Anna: Eine Frau gegen die MenschenhändlerEine Frau rettet ein junges bulgarisches Mädchen und dessen Baby vor dem Mann, der sie gezwungen hat, Prostitution zu betreiben.

Read more »

Die Gewitter waren für die Gewässer noch zu wenig„Weine nicht, wenn der Regen fällt“– so beginnt der legendären Oldie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher. Doch aus aktuellen Gründen ...

Read more »