Die Augenprotektion im Sommer: UV-Strahlen und die Bedeutung von UV400-Gläsern

Die Augenprotektion ist in der Sommerzeit besonders wichtig, da UV-Strahlen nicht nur die Haut, sondern auch die Augen schädigen können. Experten raten dazu, die intensive Mittagssonne zu meiden und sich in den sonnenstärksten Stunden bevorzugt im Schatten aufzuhalten. Darüber hinaus sollten UV400-Gläsern mit einem geprüften UV-Schutz verwendet werden, um die Augen vor UV-Strahlen zu schützen.

Im Sommer sollte man nicht nur auf Sonnencreme, sondern auch auf die Augenprotektion achten. UV-Strahlen können nicht nur die Haut angreifen, sondern auch die Augen schädigen.

Eine dunkle Tönung allein schützt die Augen nicht automatisch vor UV-Strahlen, da diese den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Darüber hinaus sollte auf die Kennzeichnung UV400 geachtet werden, die bedeutet, dass die Gläser UV-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 400 Nanometern blockieren und somit nahezu den gesamten schädlichen UV-Strahlen schützen. Wasserflächen reflektieren einen großen Teil der Sonnenstrahlen und erhöhen dadurch die Belastung zusätzlich.

Die Intensität der UV-Strahlung nimmt mit jedem Höhenmeter zu, so dass Experten gehen davon aus, dass sie pro 1.000 Höhenmeter um etwa 15 bis 20 Prozent steigen kann. Wer am Strand oder Wasser ist, sollte die intensive Mittagssonne meiden und sich in den sonnenstärksten Stunden bevorzugt im Schatten aufhalten. Es ist wichtig, dass die Augenprotektion nicht vergessen wird, um die Augen vor UV-Strahlen zu schützen





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