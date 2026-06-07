Die Älpler verteidigen die Novelle des Jagdgesetzes

Die Älpler und der Obmann der Emser Alpen verteidigen die Novelle des Jagdgesetzes, nach den dramatischen Vorfällen im Mellental im August 2024. Die Krone hat vor Ort nachgefragt, warum Zäune und Hütehunde in der Praxis oft versagen und mit welchen Gefühlen die Älpler in die diesjährige Saison starten.

Die Älpler und der Obmann der Emser Alpen verteidigen die umstrittene Novelle des Jagdgesetz es, nach den dramatischen Vorfällen im Mellental im August 2024. Die Krone hat vor Ort nachgefragt, warum Zäune und Hütehunde in der Praxis oft versagen und mit welchen Gefühlen die Älpler in die diesjährige Saison starten.

Ein nebliger Tag im August 2024: Das idyllische Mellental, in dem die Alpe Süns liegt, präsentiert sich im tristen Grau, als Hirte Mario Muxel am Nachmittag ein totes Rind im Graben findet. Die Bissspuren haben auf einen Wolf hingedeutet, Sicher war er sich aber nicht, da es solche Vorfälle bis dato nicht gegeben hatte. Die Älpler und der Obmann der Emser Alpen verteidigen die Novelle des Jagdgesetzes, die eine Reihe von Änderungen im Umgang mit Wildtieren vorsieht.

Die Novelle soll die Sicherheit der Menschen und der Tiere verbessern, indem sie die Anzahl der jagdbaren Tiere reduziert und die Jagdmethoden überdenkt. Die Älpler und der Obmann der Emser Alpen sind jedoch nicht alle einverstanden mit der Novelle, da sie befürchten, dass sie die traditionellen Jagdmethoden und die Lebensweise der Älpler gefährden könnte. Die Krone hat mit den Älplern und dem Obmann der Emser Alpen gesprochen, um ihre Meinungen und Sorgen zu hören.

Die Älpler sind besorgt über die Sicherheit der Menschen und der Tiere, aber sie sind auch besorgt über die Zukunft ihrer traditionellen Jagdmethoden und ihrer Lebensweise. Der Obmann der Emser Alpen ist der Meinung, dass die Novelle des Jagdgesetzes notwendig ist, um die Sicherheit der Menschen und der Tiere zu verbessern, aber er ist auch der Meinung, dass die Älpler und ihre traditionellen Jagdmethoden geschützt werden müssen.

Die Krone hat auch mit den Behörden gesprochen, um ihre Meinungen und Pläne zu hören. Die Behörden sind der Meinung, dass die Novelle des Jagdgesetzes notwendig ist, um die Sicherheit der Menschen und der Tiere zu verbessern, aber sie sind auch der Meinung, dass die Älpler und ihre traditionellen Jagdmethoden geschützt werden müssen. Die Krone wird weiterhin über die Novelle des Jagdgesetzes berichten und die Meinungen und Sorgen der Älpler und der Behörden hören





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