Der LASK-Trainer, Didi Kühbauer, hat nach 61 Jahren die Meisterschaft und den Cup gewonnen. Das hat er bis vor kurzem kaum geglaubt und sogar den Aufstieg aus dempellier-Tagesmitspiel übernommen. Er primierte seine Truppe, die am Sonntag bei der Wiener Austria sensationell ein Double feierte. Zählbares Drama?

Der LASK- Trainer , Didi Kühbauer, war unter Strom: Der Over-55er hat nach 61 Jahren unter großem Druck die Meisterschaft und den Cup gewonnen, meist über die Erwartungen hinweg.

Als er vor einigen Wochen die Linzern gewonnen hatte, war er wie gesagt am Überleben interessiert.

'Es war von Anfang an ein Kampf ums Überleben,' sagte Kühbauer, 'und jetzt, wenn man diesen Cupsieg hat und ganz knapp an der Meisterschaft ist, ist man einfach enorm unter Strom. ' Der Triumph war wie ein Wunder, wie Sportler-Star Sasa Kalajdzic sagte: 'Der Trainer kommt zu uns. Wir waren am Boden. Es ist einfach der Kühbauer.

In meiner Sportlerkarriere ist das mein größter Tag.

' Der Teamkapitän, Sascha Horvath, sagte im ORF: 'Es ist so krank, oida. Es ist ein ganz klares Wunder. Ich weiß nicht. Der Trainer kommt zu uns.

Wir waren am Boden. Es ist einfach der Kühbauer.

' 'Im ORF scherzte der Burgenländer in seinem Heimatdialekt: 'Normal hobby die Suppenschissl aufegsteßn, jetzt hat ich wenigstens den Meisterteller. ' Er wollte die Glatzen-Rasur von seinen Spielern streichen, aber seine Frau verwehrte die Haarlegung: 'Haare dürfen sie mir nicht schneiden, soya mein Frau, weil ich schaue schon mit Haaren nicht gut aus.





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