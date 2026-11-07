Didi Kühbauer: LASK will Fokus auf Eigenleistung halten

Didi Kühbauer erklärt nach dem Sieg gegen SV Ried, warum der LASK nicht auf Tabellenführer SK Rapid Wien schauen wird, sondern die eigene Leistung im Fokus behält.

Der LASK Linz hat nach zwölf Runden einen Abstand von acht Punkten zu Tabellenführer SK Rapid Wien. Die Hütteldorfer sammeln derzeit 33 Punkte in der Liga, während das Team von Didi Kühbauer mit 25 Punkten auf Platz drei hinter dem Salzburger AC liegt, der 27 Punkte erreicht hat. Der aktuelle Coach sprach im Anschluss an das 4:2-Spiel im Oberösterreich-Derby gegen die SV Ried über die aktuelle sportliche Lage und die Strategie der kommenden Spiele.

Kühbauer lehnt Vergleich mit Rapid ab

Didi Kühbauer betont bei "Sky", dass das Team den Fokus strikt auf die eigene Leistung richten muss. Der Trainer erklärt, dass Rapid bereits vorgelegt hat, das LASK-Team jedoch nicht den Blick auf die Konkurrenz richten darf. Diese innere Ausrichtung ist der einzige Aspekt, den das Team direkt beeinflussen kann. Den restlichen Teil der Tabellenkonstellation bezeichnet Kühbauer als nicht beeinflussbar für die eigene Spielergruppe.

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Analyse des Erfolgs gegen SV Ried

Beim Spiel gegen die SV Ried startete das LASK-Team laut Trainer sehr stark. Ab der fünfzehnten Minute glaubte man bereits an einen sicheren Sieg und ließ den Gegner zu viel Ballbesitz zu. Besonders der gegnerische Spieler Schwabi wurde dabei ins Zentrum der Angriffe gelassen. Kühbauer räumt ein, das Spiel sei dann auf die leichte Schulter genommen worden, was die SV Ried besser nutzte als erwartet.

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Kritik an Dauer der Länderspielpause

Didi Kühbauer äußert sich kritisch zur aktuellen Pause für Länderspiele. Der Trainer hätte es den Spielern lieber gewünscht, wenn diese komplett entspannen könnten. Da in dieser Woche jedoch nur mit zehn Personen trainiert wurde, war eine inhaltliche Vorbereitung kaum möglich. Diese Einschränkung durch die verminderte Trainingsgruppe macht eine intensive taktische Arbeit schwierig.