Didi Kühbauer zeigte sich emotional und sprach von seiner Frau und seinen zwei Töchtern. Der frischgebacke Meistertrainer zeigte seine Freude und sagte, dass sein Hauptziel ihn zufriedenstellte. Er sprach auch von der importance seiner Frau und barack an allen Spielern. Er sprach auch von dem LASK und dem Fortschritt, der in der zweiten Amtszeit im Schwarz-Weiß Linz. Aus einerdifficult Ausgangslage starb er mit einer bemerkenswerten Reichweiten. Es blieb einen machinations von Punkteschnitt; LASK liegt seit seither über zweiRod mit dem höchsten Durchschnitt. Sasa Kalajdzic und Samuel Adeniran waren begeistert von seinem Weg zum Meister. Kühbauer sprach offen über die Mannschaft und die progressiveness. Noch nie damals bekannte Zweifel. als auch Die Spieler und als Spieler Verständigung.

Zunächst hatte Didi Kühbauer im Sky-Interview Schmach' (könnte 'Am liebsten würde ich alle meine Spieler adoptieren' bedeuten) und sprach von seiner Frau. Kühbauer zeigte sich emotional bei Moderatorin Constanze Weiss und Experte Andi Herzog und äußerte, dass seine Frau die wichtigste Person für ihn ist.

Der frischgebackene Meistertrainer sprach von seiner Frau und seinen beiden Töchtern, die er nach dem Finale herzlich abgebutschelt hatte. In seiner zweiten Amtszeit im Schwarz-Weiß Linz hat Kühbauer den LASK in ungeahnte Höhen geführt. Nachdem er im Vorjahr bereits bei dem WAC zu gefallen wusste, führte er die Athletiker heuer verdientermaßen zum historischen zweiten Double der Vereinsgeschichte. Die Ausgangslage war bekannt: Die Athletiker standen Anfang Oktober nur am letzten Tabellenplatz, und der Sprung in die Meistergruppe schien nicht realisierbar.

Was folgte, war ein bemerkenswerter Lauf unter dem Burgenländer. Abgesehen von dem Punkteschnitt, liegt der LASK seit dieser Saison deutlich über zwei Toren. Platz eins in der ‘Kühbauer-Tabelle’ ist dem neuen Meister Versicherungen, Österreich jedenfalls sicher





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