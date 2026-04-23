DFB-Pokal: Stuttgart schlägt Freiburg in dramatischer Verlängerung – Lienhart scheidet aus

Der VfB Stuttgart gewinnt das DFB-Pokalhalbfinale gegen den SC Freiburg mit 2:1 nach Verlängerung und steht im Finale gegen Bayern München. Philipp Lienhart und Freiburg verpassen den Einzug ins Finale.

Der Traum vom DFB-Pokalfinale ist für Philipp Lienhart und den SC Freiburg geplatzt. In einem dramatischen Halbfinalspiel unterlagen die Breisgauer dem VfB Stuttgart knapp mit 2:1 nach Verlängerung.

Das Spiel, welches bis zur letzten Sekunde spannend blieb, entschied Tiago Tomas in der 119. Minute mit einem Treffer für die Stuttgarter. Damit steht der VfB Stuttgart im Finale und ist nur noch einen Sieg davon entfernt, den DFB-Pokal erfolgreich zu verteidigen. Für Freiburg bedeutet diese Niederlage das Verpassen einer großen Chance, in dieser Saison doch noch einen Titel zu gewinnen.

Die Mannschaft von Trainer Christian Streich hatte sich hart erkämpft, um in die Halbfinalrunde einzuziehen, und zeigte eine kämpferische Leistung, die jedoch letztendlich nicht ausreichte, um gegen den starken VfB Stuttgart zu bestehen. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, taktischer Finesse und einer hohen emotionalen Beteiligung beider Mannschaften. Die Fans in der Mercedes-Benz Arena erlebten ein packendes Duell, das bis in die Verlängerung ging und erst dort eine Entscheidung fand.

Die Enttäuschung beim SC Freiburg war nach dem Schlusspfiff deutlich spürbar, während die Stuttgarter Spieler und Fans ausgelassen feierten. Der VfB Stuttgart zeigte eine beeindruckende Willensleistung und bewies seine Stärke in diesem Wettbewerb. Trainer Sebastian Hoeneß führte seine Mannschaft gekonnt durch das Spiel und reagierte mit den richtigen Wechseln auf die sich ändernden Spielsituationen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Deniz Undav, der in der 70.

Minute den Ausgleich erzielte und damit den Grundstein für den späteren Sieg legte. Auch Tiago Tomas, der erst kurz zuvor eingewechselt wurde, erwies sich als entscheidender Faktor und schoss den VfB Stuttgart mit seinem Tor in der Verlängerung ins Finale. Die Stuttgarter spielten nicht nur im Pokal eine starke Saison, sondern kämpfen auch in der Bundesliga um die direkten Plätze für die Champions League.

Der Einzug ins Pokalfinale ist ein weiterer Beweis für die positive Entwicklung des Vereins und die erfolgreiche Arbeit von Trainer Hoeneß. Die Mannschaft hat sich in den letzten Monaten zu einer Einheit entwickelt, die durch Kampfgeist, Leidenschaft und taktische Disziplin überzeugt. Der Sieg gegen Freiburg war ein hart erkämpfter Erfolg, der zeigt, dass der VfB Stuttgart bereit ist, alles zu geben, um den Pokal zu gewinnen. Die Fans können sich auf ein spannendes Finale gegen den FC Bayern München freuen.

Das Finale im Berliner Olympiastadion am 23. Mai verspricht ein hochklassiges Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München zu werden. Die Bayern hatten sich bereits am Mittwoch mit einem 2:0-Sieg bei Bayer Leverkusen für das Finale qualifiziert. Es wird das dritte Pokalfinale zwischen den beiden Mannschaften sein.

In den bisherigen beiden Begegnungen im Finale 1986 und 2013 setzten sich die Münchner durch. Der VfB Stuttgart wird sich jedoch nicht kampflos geschlagen geben und alles daran setzen, die Bayern zu besiegen und den Pokal nach Stuttgart zu holen. Für den SC Freiburg bleibt die Chance, in der Europa League erfolgreich zu sein. In den kommenden Wochen trifft der Sport-Club auf Sporting Braga und kämpft um ein Ticket für das Finale.

Die Niederlage im Pokalhalbfinale ist zwar schmerzhaft, aber die Mannschaft hat noch die Möglichkeit, in der Europa League für Furore zu sorgen. Maximilian Eggestein, der im Halbfinale gegen Stuttgart die Führung für Freiburg erzielte, wird auch in der Europa League eine wichtige Rolle spielen. Die Fans des SC Freiburg hoffen, dass ihre Mannschaft aus der Enttäuschung im Pokal gestärkt hervorgeht und in der Europa League erfolgreich sein wird.

Die Saison ist noch nicht vorbei, und es gibt noch viel zu kämpfen





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