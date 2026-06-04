Dezentrale Batterieparks: Eine Alternative zum Ausbau traditioneller Kraftwerke

Die Speicherbatterie in Jenbach ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien. Das Projekt zeigt, dass dezentrale Batterieparks eine gute Alternative zum Ausbau traditioneller Kraftwerke sind.

Beim Ausbau des Kraftwerks Kaunertal in Tirol dauert das Bewilligungsverfahren seit Jahrzehnten an. Schneller geht es bei dezentralen Batterieparks, wie das Beispiel Jenbach zeigt. Hier ist Westösterreichs größter Speicher geplant.

Die Innsbrucker Kommunalbetriebe haben Ende 2025 die erste stationäre Speicherbatterie Tirols in Betrieb genommen. Zweck der Anlage ist es, billigen Solarstrom zu speichern und in die Abendstunden zu transferieren, wo er dann teurer verkauft wird. Dieses Projekt zeigt, dass dezentrale Batterieparks eine gute Alternative zum Ausbau traditioneller Kraftwerke sind. Die Speicherbatterie in Jenbach hat eine Kapazität von etwa 4,5 Megawattstunden und kann bis zu 5.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Die Anlage wird von einer Firma aus dem Süden Österreichs betrieben, die auf die Errichtung und den Betrieb von Speicherbatterien spezialisiert ist. Die Investition in diese Anlage ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Energieversorgung. Die Speicherbatterie in Jenbach kann nicht nur Solarstrom speichern, sondern auch Strom aus anderen Quellen wie Windkraft oder Wasserkraft. Dies ermöglicht es, die Energieversorgung flexibler und nachhaltiger zu gestalten.

Die Anlage ist auch mit einem intelligenten Steuerungssystem ausgestattet, das sicherstellt, dass die Energie effizient und sicher gespeichert wird. Die Speicherbatterie in Jenbach ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien. Das Projekt zeigt, dass dezentrale Batterieparks eine gute Alternative zum Ausbau traditioneller Kraftwerke sind. Die Speicherbatterie in Jenbach ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Energieversorgung.

Die Investition in diese Anlage ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Energieversorgung. Die Speicherbatterie in Jenbach kann nicht nur Solarstrom speichern, sondern auch Strom aus anderen Quellen wie Windkraft oder Wasserkraft. Dies ermöglicht es, die Energieversorgung flexibler und nachhaltiger zu gestalten. Die Anlage ist auch mit einem intelligenten Steuerungssystem ausgestattet, das sicherstellt, dass die Energie effizient und sicher gespeichert wird.

Die Speicherbatterie in Jenbach ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dezentrale Batterieparks Erneuerbare Energien Speicherbatterie CO2-Emissionen Nachhaltige Energieversorgung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Photovoltaik: 'Made-in-Europe'-Bonus wird PflichtAb 2027 sollen PV-Anlagen nur mit Batteriespeicher gefördert werden. Die Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes wird nächste Woche präsentiert.

Read more »

Windpark-Ausbau birgt viel KonfliktpotenzialDie blau-schwarze Landesregierung will beim Ausbau der Windkraft in der Steiermark kräftig aufs Tempo drücken. Doch die Front der Gegner wird ...

Read more »

'Für die Fisch' – ÖVP-General schießt gegen FPÖErneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz: Neues Gesetz soll Genehmigungen für Windkraft, Netze und Speicher in Österreich deutlich beschleunigen.

Read more »

Höhere Berufsbildung: Alternative zum akademischen Abschluss im AufwindDie Höhere Berufliche Bildung (HBB) bietet in Österreich seit 2024 eine zusätzliche Möglichkeit zum Erlangen höherer Qualifikationen neben dem Universitätsweg. Fokussiert auf Berufspraxis und lebenslanges Lernen gewinnt das Modell angesichts des Wandels durch Künstliche Intelligenz an Bedeutung. Experten betonen die Vorteile für Einkommen, Produktivität und den Umgang mit schnell veraltenden Fachkenntnissen. Die Schweiz dient als Vorbild, während Österreich noch an der Verankerung arbeitet.

Read more »