Deutschlandweite Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten

Die Bundesanwaltschaft führt in zwölf Bundesländern Durchsuchungen bei Mitgliedern der rechtsextremen Gruppen „Jung und Stark“ und „Deutsche Jugend voran“ durch. 36 Personen werden verdächtigt, in kriminellen Vereinigungen aktiv zu sein, wobei einige auch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt werden.

Seit Mittwochfrüh laufen in zwölf der 16 deutschen Bundesländer Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geht gegen 36 Personen vor, denen die Bildung oder Mitgliedschaft in den kriminellen Vereinigungen „Jung und Stark“ sowie „Deutsche Jugend voran“ vorgeworfen wird.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, herausgehobene Mitglieder dieser Gruppierungen zu sein, wobei den meisten Rädelsführerschaft zur Last gelegt wird. Gegen acht der Beschuldigten wird auch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der jüngste Beschuldigte ist erst 16 Jahre alt. Die Bundesanwaltschaft betont, dass es sich ausschließlich um Durchsuchungen handelt und keine Festnahmen geplant sind.

Ausgenommen von den Maßnahmen sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg und Bremen. Die Gruppen „Jung und Stark“ und „Deutsche Jugend voran“ existieren nach Angaben der Bundesanwaltschaft seit Mitte 2024 und sind deutschlandweit organisiert.

„Deutsche Jugend voran“ tritt teilweise auch unter dem Namen „Neue Deutsche Welle“ auf. Die Mitglieder vernetzen sich über soziale Medien und bei regelmäßigen Treffen, bei denen zu Gewalttaten gegen politische Gegner sowie gegen vermeintlich Pädophile aufgerufen wird. Einige Beschuldigte sollen bereits Angehörige der linken Szene oder Personen angegriffen haben, die sie für pädophil hielten. Die Opfer wurden von mehreren Angreifern geschlagen und trugen nicht unerhebliche Verletzungen davon.

In den vergangenen Jahren gab es etwa Störungen und Angriffe auf Paraden am Christopher Street Day, der den Rechten lesbischer, schwuler und anderer queerer Menschen gewidmet ist. Das Bundeskriminalamt hatte Mitte 2025 darauf hingewiesen, dass in der rechten Szene neue Jugendgruppen aufgetreten sind, die sich zunächst im virtuellen Raum gegründet haben. Diese Gruppen treten inzwischen vermehrt durch Veranstaltungen, Störaktionen und Straftaten in Erscheinung.

Die größte dieser Gruppen war damals „Jung und Stark“ mit einer Anhängerzahl im mittleren dreistelligen Bereich, während „Deutsche Jugend Voran“ mehr als 100 Anhänger hatte. Weitere relevante Vereinigungen sind „Der Störtrupp“ sowie die Gruppe „Letzte Verteidigungswelle“. Aktuell stehen mutmaßliche Angehörige der „Letzten Verteidigungswelle“ in Hamburg wegen mehrerer Gewalttaten vor Gericht





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