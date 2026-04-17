Deutschlands Verteidigungsministerium verschärft Sicherheitsvorkehrungen: Private Handys ab sofort tabu in sensiblen Bereichen

Angesichts wachsender Bedrohungen durch russische und chinesische Geheimdienste hat das deutsche Verteidigungsministerium unter Boris Pistorius eine dringende Sicherheitsanweisung erlassen. Private Mobiltelefone dürfen in sensiblen Bereichen des Ministeriums und der Bundeswehr, insbesondere bei Besprechungen zu sicherheitsrelevanten Themen, nicht mehr mitgeführt werden. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die nachrichtendienstliche Aufklärung durch ausländische Akteure zu erschweren.

Im Bendlerblock, dem Herzen des deutschen Verteidigungsministerium s, herrscht derzeit erhöhte Wachsamkeit. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat als Reaktion auf die zunehmende Bedrohung durch ausländische Nachrichtendienste eine strenge Sicherheit sanweisung erlassen. Die Nutzung privater Mobiltelefone in besonders schutzbedürftigen Bereichen des Ministeriums sowie in allen Dienststellen der Bundeswehr wird ab sofort erheblich eingeschränkt.

Bei Besprechungen, die sensible Themen wie die Einsatzbereitschaft der Truppe oder die detaillierte Planung von Übungen und Einsätzen betreffen, müssen private Handys obligatorisch in dafür vorgesehenen Schließfächern auf den Fluren aufbewahrt werden. Laut Berichten, die sich auf den Spiegel beziehen, beschränkt sich diese Regelung nicht nur auf Sitzungssäle, sondern gilt auch für sämtliche Büroräume, in denen als Verschlusssache eingestufte Dokumente verwahrt werden. Im Bendlerblock umfasst dies praktisch jedes einzelne Dienstzimmer.

Die Sicherheitsabteilung begründet diese Maßnahme eindeutig: Die Bundeswehr wird aktuell als eines der Hauptziele russischer Nachrichtendienste eingestuft. Doch die Sorge beschränkt sich nicht nur auf den Kreml; auch China wird in der internen Anweisung explizit genannt. Peking verfolgt einen strategischen und langfristig angelegten Ansatz bei der nachrichtendienstlichen Informationsgewinnung.

Die privaten Geräte der Mitarbeiter stellen dabei eine erhebliche Schwachstelle dar. Während dienstlich ausgegebene Mobiltelefone regelmäßig auf Schadsoftware überprüft und speziell gesichert werden, entziehen sich private Endgeräte der staatlichen Kontrolle. Durch manipulierte Apps oder gezielte Phishing-Angriffe ist es relativ einfach, Abhörprogramme auf herkömmlichen Smartphones zu installieren.

Diese Anweisung trifft auf eine Belegschaft, die an eine ständige Erreichbarkeit gewöhnt ist. Zwar sind die Mitarbeiter nahezu flächendeckend mit Diensthandys ausgestattet, jedoch ist die Nutzung gängiger Messenger-Dienste wie WhatsApp aus Sicherheitsgründen dort nicht gestattet. Dies hat dazu geführt, dass ein Großteil des Personals sein privates Zweitgerät stets bei sich trug. Dieser Zustand soll nun in den sicherheitsrelevanten Zonen ein Ende haben.

Andere sicherheitsrelevante Institutionen haben bereits noch weitreichendere Vorschriften: Beim Bundesnachrichtendienst (BND) beispielsweise ist das Mitführen privater Elektronikgeräte grundsätzlich seit Langem untersagt. Auch die NATO hat strenge Einschränkungen für die Nutzung solcher Geräte eingeführt.





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