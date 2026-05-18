Deutschlands Altkanzlerin Merkel ruft Europa zu diplomatischen Anstrengungen gegen Russland im Ukraine-Krieg auf

Angela Merkel hat Europa aufgefordert, mehr diplomatische Anstrengungen gegen Russland im Ukraine-Konflikt zu unternehmen. Sie sieht es als "richtig", die Ukraine militärisch zu unterstützen und eine Abschreckung auszutreten. Dennoch kritisiert sie, dass Europa viel zu wenig diplomatisches Potenzial einsetzt.

Deutschlands Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Europa im Konflikt mit Russland rund um den Ukraine -Krieg zu mehr diplomatischen Anstrengungen aufgefordert. Sie"persönlich finde es absolut richtig", die Ukraine militärisch zu unterstützen und darüber hinaus eine abschreckende Wirkung zu entfalten.

Dennoch bedauere die ehemalige Bundeskanzlerin, dass Europa sein diplomatisches Potenzial"nicht ausreichend einsetzt". Damit schlug Merkel beim WDR-Europaforum auf der Digitalkonferenz Republica auch kritischere Töne an





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