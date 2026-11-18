Deutschland und Österreich streben eine europäische Kontrolle über TikTok an. Ziel sind besserer Jugendschutz, mehr Datensouveränität und die Stärkung demokratischer Werte in der digitalen Infrastruktur.

Deutschland und Österreich beabsichtigen, die Kontrolle über die Social-Media-Plattform TikTok signifikant zu verstärken, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie die digitale Souveränität in Europa zu festigen. Der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der österreichische Digitalisierungsstaatssekretär Juliane Pröll haben dieses gemeinsame Vorhaben vorgestellt, das darauf abzielt, Eigentumsverhältnisse und technische Infrastrukturen unter europäische Aufsicht zu bringen.

Ziele der Initiative und aktuelle Zahlen

TikTok verzeichnet in Europa derzeit rund 200 Millionen monatliche Nutzer, wobei etwa jeder Dritte in Deutschland und Österreich die App des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance nutzt. Die Minister Weimer und Pröll bewerten diese massive Präsenz vor dem Hintergrund von Datenschutz, Jugendschutz und der öffentlichen Meinungsbildung kritisch. Sie fordern, dass Europa mehr Einfluss auf den Umgang mit Nutzerdaten sowie auf die Algorithmen der Plattform erhalten muss, um die bestehenden Risiken zu minimieren.

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Rechtliche Bedenken und Verstöße

Auslöser für den Schritt sind konkrete Verstöße gegen europäische Datenschutzbestimmungen, insbesondere unzulässige Datenübermittlungen nach China. Zusätzlich laufen auf EU-Ebene Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen den Digital Services Act, die sich auf Wahlen und den Jugendschutz beziehen. Die beiden Politiker sehen darin eine direkte Bedrohung der rechtlichen und ethischen Standards, die in der Europäischen Union gelten und strikt eingehalten werden müssen.

Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung

Neben datenschutzrechtlichen Aspekten warnen Wolfram Weimer und Juliane Pröll vor dem dominierenden Einfluss großer Plattformen auf die demokratische Meinungsbildung. Die Empfehlungssysteme von TikTok entscheiden maßgeblich darüber, welche Beiträge Nutzer zu sehen bekommen und wie stark sich bestimmte Inhalte verbreiten. Diese algorithmische Kontrolle wird als Gefahr für die Medienvielfalt und die Unabhängigkeit der öffentlichen Debatte betrachtet.

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Positionen der Staatssekretäre zur Souveränität

Juliane Pröll betonte ausdrücklich, dass Europa die Kontrolle über seine digitale Infrastruktur, Daten und Algorithmen zurückgewinnen muss. Sie kritisierte, dass man zu lange zugesehen habe, wie digitale Plattformen an Einfluss gewonnen haben, ohne sich den demokratischen Grundwerten zu verpflichten. Mit einer europäischen Eigentümerstruktur für TikTok will sie digitale Souveränität stärken und sicherstellen, dass die Spielregeln im digitalen Raum europäischen Interessen entsprechen.

Europäische Allianz und künftige Schritte

Deutschland und Österreich beabsichtigen mit diesem Vorstoß eine europaweite Allianz zu bilden, um den Druck auf die chinesische Mutterfirma ByteDance zu erhöhen. Die Initiatoren laden alle weiteren europäischen Staaten ein, sich dieser Initiative anzuschließen, um den gemeinsamen Standard durchzusetzen. Das Ziel ist es, durch kollektives Handeln die Macht des Unternehmens einzudämmen und die Interessen der europäischen Bürger in der digitalen Welt nachhaltig zu schützen und durchzusetzen.