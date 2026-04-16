Deutschland signalisiert Bereitschaft zur Beteiligung an Sicherung der Straße von Hormuz – Kanzler Merz betont Hürden

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Bereitschaft Deutschlands betont, bei der künftigen Absicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz mitzuwirken. Er wies jedoch darauf hin, dass wesentliche Voraussetzungen, darunter ein internationales Mandat und die Zustimmung des Bundestages, noch nicht erfüllt seien. Die Haltung der Bundesregierung wurde abgestimmt und soll bei einer internationalen Konferenz in Paris erörtert werden. Eine Beteiligung könnte über spezialisierte Schiffe und Logistikstützpunkte erfolgen, während die Entsendung von Fregatten als unwahrscheinlich gilt. Die Diskussionen in Paris werden auch die Rolle der US-Streitkräfte nach einem Waffenstillstand thematisieren.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor einer wichtigen Konferenz in Paris zur Sicherung der strategisch bedeutsamen Straße von Hormuz die grundsätzliche Bereitschaft der Bundesregierung zur künftigen Beteiligung an der Gewährleistung der Schifffahrtsfreiheit in dieser sensiblen Meerenge vor der iranischen Küste hervorgehoben. Laut Merz wurde die Haltung der deutschen Regierung innerhalb des Kabinetts abgestimmt und am Donnerstag in Berlin dargelegt.

Er betonte jedoch ausdrücklich, dass dieser Bereitschaft noch bedeutende Voraussetzungen vorausgehen müssen. An erster Stelle nannte er ein international anerkanntes Mandat, vorzugsweise durch die Vereinten Nationen, gefolgt von einem formalen Beschluss der Bundesregierung und einem abschließenden Mandat des Deutschen Bundestages. Merz machte deutlich, dass die Erfüllung dieser Bedingungen derzeit noch in weiter Ferne liege. Auf der am Freitag stattfindenden Konferenz, an der europäische Staaten teilnehmen werden, soll auch die Frage diskutiert werden, ob im Falle einer möglichen europäischen Militärmission, die nach einem hypothetischen Waffenstillstand zwischen den USA, Israel und dem Iran eingerichtet werden könnte, die Streitkräfte der Vereinigten Staaten eingebunden werden müssten. Dies sei ein Punkt, der noch intensiven Beratungen und gegebenenfalls auch Entscheidungen bedürfe, so der Kanzler. Nach Informationen aus Regierungskreisen könnte eine deutsche Beteiligung konkret in Form der Bereitstellung von spezialisierten Schiffen, wie etwa Minenräumbooten des Typs MJ332, oder Aufklärungsschiffen erfolgen. Darüber hinaus könnte die strategisch günstig gelegene Marinelogistikbasis in Dschibuti im ostafrikanischen Land genutzt werden, um den Einsatz zu unterstützen. Hingegen wird die Entsendung deutscher Fregatten innerhalb der Bundesregierung als eher unwahrscheinlich eingeschätzt. Dies begründet sich unter anderem damit, dass Deutschland bereits signifikant in die Sicherung der Ost- und Nordflanke der NATO eingebunden ist und somit Kapazitäten begrenzt sind. Grundsätzlich wird die Notwendigkeit eines tragfähigen politischen und militärischen Konzepts als unabdingbare Voraussetzung für jeglichen deutschen Einsatz in der Region angesehen. Das Treffen in Paris, das auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron stattfindet, wird neben hochrangigen Vertretern Deutschlands auch den britischen Premierminister Keir Starmer und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in der französischen Hauptstadt empfangen. Zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs werden sich im Laufe des Freitagnachmittags virtuell zu den Beratungen zuschalten, um die komplexe Sicherheitslage in der Straße von Hormuz zu erörtern. Die strategische Bedeutung der Straße von Hormuz als eine der weltweit wichtigsten Seeverkehrsrouten für Erdöl und Flüssigerdgas ist unbestritten. Jegliche Einschränkung der Handelsrouten in dieser engen Meerenge hätte gravierende Auswirkungen auf die globale Energieversorgung und die Weltwirtschaft. Vor diesem Hintergrund sind die Bemühungen um eine Stabilisierung und Sicherung des Seeverkehrs von höchster Priorität. Die Haltung der Bundesregierung, die auf nationaler und internationaler Legitimation sowie auf einer klaren politischen und militärischen Zielsetzung basiert, spiegelt das Bemühen um eine verantwortungsvolle und sorgfältig abgewogene Beteiligung Deutschlands an internationalen Sicherheitsinitiativen wider. Die anstehenden Gespräche in Paris werden voraussichtlich einen wichtigen Schritt in der Ausarbeitung gemeinsamer Lösungsansätze für die Herausforderungen in der Region darstellen und die zukünftige Rolle Deutschlands in diesem sicherheitspolitisch sensiblen Bereich definieren. Die Komplexität der geopolitischen Lage erfordert sorgfältige diplomatische und militärische Abstimmungen, um sowohl die Handelsfreiheit zu gewährleisten als auch die Eskalation von Konflikten zu vermeiden. Die Einbindung von internationalen Partnern und die Schaffung einer breiten politischen Basis sind dabei von entscheidender Bedeutung für den Erfolg solcher Unternehmungen. Die strategische Ausrichtung Deutschlands in Bezug auf die Sicherheit der Seewege wird durch diese Entwicklungen weiter geschärft, wobei der Fokus auf Kooperation und multilateralen Lösungen liegt





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