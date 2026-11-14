Deutschkenntnisse: Zahl der außerordentlichen Schüler sinkt um 13 Prozent

Österreichweit sind 2026/27 mehr als 40.000 Kinder und Jugendliche in der Schule außerordentlich angemeldet. Bildungsminister Christoph Wiederkehr warnt dennoch vor voreiligen Schlüssen.

Das aktuelle Schuljahr 2026 /27 verzeichnet in Österreich einen signifikanten Rückgang der Schülerzahlen, die im Unterricht als außerordentlich geführt werden. Insgesamt sind heuer 40.148 Kinder und Jugendliche registriert, die aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse dem regulären Unterricht nicht folgen können. Dieser Wert stellt einen Anstieg um 6.253 Personen gegenüber dem Vorjahr dar und entspricht einem Gesamtrückgang von mehr als 13 Prozent. Trotz dieser statistischen Verbesserung bleibt die Situation für die Bildungspolitik weiterhin kritisch zu bewerten.

Bundesländervergleich zeigt unterschiedliche Trends

Der Rückgang der Sprachförderbedürftigen betrifft alle neun Bundesländer, wobei die Ausprägung der Zahlen stark variiert. Wien verzeichnet sowohl die höchste absolute Zahl mit 15.285 betroffenen Schülerinnen und Schülern an Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen als auch den stärksten prozentualen Rückgang. Im Vergleich zum Schuljahr 2025/26 sank die Zahl in der Bundeshauptstadt um 3.616 Personen, was einer Reduktion von 19 Prozent entspricht. Diese Diskrepanz unterstreicht die spezifische Herausforderung in der Hauptstadtregion im Vergleich zum Rest des Landes.

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Auch in anderen Bundesländern sind deutliche Verbesserungen zu verzeichnen, wenn auch auf niedrigerem absolutem Niveau. In Oberösterreich sank die Anzahl der betroffenen Schüler um 866 Personen, was einem Minus von zehn Prozent entspricht. Die Steiermark und Niederösterreich zeigen ähnliche Entwicklungstrends. In der Steiermark reduzierte sich die Zahl um 421 Kinder und Jugendliche, ebenfalls minus neun Prozent. Niederösterreich verzeichnete einen Rückgang von 461 Schülern, was ebenfalls minus neun Prozent entspricht. In den übrigen Bundesländern fallen die absoluten Zahlen und die prozentualen Veränderungen geringer aus, da die Ausgangslagen dort deutlich niedriger lagen.

Unterschiede nach Schulform sind deutlich

Die Verteilung der außerordentlichen Schüler auf die verschiedenen Schulstufen zeigt klare Schwerpunkte. Der weitaus größte Anteil von 35.478 Kindern und Jugendlichen besucht Volksschulen. Dies wird gefolgt von Mittelschulen mit 3.842 betroffenen Schülern. An Polytechnischen Schulen sind 657 und an Sonderschulen 171 Schüler als außerordentlich registriert. Die prozentualen Rückgänge differieren jedoch stark zwischen den Schularten. Der Rückgang an Mittelschulen fiel mit minus 27 Prozent deutlich höher aus als der Rückgang an Volksschulen, der bei minus 13 Prozent lag. Diese Diskrepanz weist auf unterschiedliche Dynamiken bei der Aufnahme und Integration von neu ankommenden Kindern in den verschiedenen Bildungskontexten hin.

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Politische Einschätzung und Gegenmaßnahmen

Bildungsminister Christoph Wiederkehr von der Partei NEOS äußerte sich zur Lage und warnte vor einer vorschnellen乐观istischen Interpretation der Daten. Er betonte, dass der Rückgang zwar eine positive Entwicklung sei, die absoluten Zahlen jedoch weiterhin ein ernstes Problem darstellen. Mehr als 40.000 Kinder und Jugendliche, die dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen können, seien nach wie vor viel zu viele. Wiederkehr forderte ein entschlossenes Vorgehen gegen diese Herausforderung und lehnte es ab, von einer Entwarnung zu sprechen. Seine Aussage unterstreicht die Notwendigkeit, die Ursachen der Sprachbarrieren fundiert zu analysieren.

Hinsichtlich der Ursachen für den Rückgang weist der Minister auf politische Maßnahmen hin. Er merkte an, dass der Rückgang auch mit der Aussetzung des Familiennachzugs zusammenhängen dürfte. Dieser Zusammenhang wird in der Debatte um Integrationspolitik und Schulstatistik oft diskutiert. Wiederkehr formulierte den Anspruch, dass jedes Kind, unabhängig von seiner Herkunft und den Umständen der Ankunft in Österreich, rasch Deutsch lernen und somit echte Bildungschancen erhalten soll. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Bundesregierung auf gezielte Investitionen in das Bildungssystem.

Neue Strukturen zur Deutschförderung

Um die Sprachkompetenz der neuen Schülerinnen und Schüler zu stärken, werden mehrere strukturelle Maßnahmen ergriffen. Das Bundesministerium investiert verstärkt in mehr Deutschförderkräfte, um den individuellen Bedarf an Unterstützung besser decken zu können. Zudem erhalten die Schulen einen größeren Gestaltungsspielraum bei der Organisation der Deutschförderung, um flexibler auf die verschiedenen Bedürfnisse der Lerngruppen eingehen zu können. Ein zentrales Element dieser Strategie ist die Verpflichtung zur Teilnahme an Sommerschulen. Diese Sommerschulen für Kinder mit Deutschförderbedarf sind nun verpflichtend, um Lernrückschritte in den Ferien zu vermeiden und den Anschluss an den regulären Unterricht schneller zu ermöglichen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Bildungsungleichheit aufgrund von Sprachbarrieren langfristig zu verringern und die Chancengleichheit für alle Kinder zu sichern. Die APA berichtete über diese Entwicklungen im Bildungsbereich.