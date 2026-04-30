Deutschförderung: Mehr Schülerinnen und Schüler wechseln in Regelklassen

Eine Auswertung der Statistik Austria zeigt, dass die Deutschförderung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erfolgreich ist. Immer mehr Kinder wechseln nach einem Jahr in Regelklassen oder benötigen keine zusätzliche Förderung mehr. Das System wird ab dem kommenden Schuljahr flexibler gestaltet.

Die Statistik Austria hat eine Auswertung zur Deutschförderung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund veröffentlicht, die aufzeigt, wie sich die Deutschkenntnisse im Laufe der Zeit entwickeln.

Seit der Einführung der separaten Deutschförderklassen und -gruppen im Schuljahr 2018/19 für außerordentliche Schülerinnen und Schüler, die durch den MIKA-D-Test Probleme mit der Unterrichtssprache zeigen, hat sich die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die verschiedenen Förderformen verändert. Ursprünglich mussten nach einem Semester noch zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler in einer separaten Deutschförderklasse verbleiben. Nach einem Jahr sank dieser Anteil auf ein Drittel.

Der Großteil der übrigen Schülerinnen und Schüler schaffte den Übergang in einen Deutschförderkurs parallel zur Regelklasse oder benötigte keine zusätzliche Förderung mehr. Diese Entwicklung zeigt, dass das System der Deutschförderung grundsätzlich funktioniert und viele Kinder erfolgreich in das reguläre Schulsystem integriert werden können. Die Förderung umfasst maximal 20 Stunden pro Woche in eigenen Klassen oder Gruppen, wobei Fächer wie Werken, Musik und Turnen gemeinsam mit der Stammklasse besucht werden. Halbjährliche Überprüfungen der Deutschkenntnisse bestimmen den weiteren Förderweg.

Schülerinnen und Schüler, die sich verbessern, aber noch nicht ausreichend Deutsch sprechen, wechseln in eine Regelklasse mit begleitender Förderung von sechs Wochenstunden. Wer ausreichend Deutschkenntnisse nachweist, erhält keine weitere Förderung. Die Daten zeigen eine deutliche Verschiebung innerhalb der Förderangebote. Nach einem halben Jahr in der Deutschförderklasse blieben zwei Drittel dort, ein Viertel wechselte in eine Regelklasse mit begleitender Förderung und sechs Prozent benötigten keine Förderung mehr.

Nach einem Jahr waren es nur noch ein Drittel in der Deutschförderklasse, 43 Prozent im Deutschförderkurs und 13 Prozent ohne zusätzliche Förderung. Ein kleiner Teil, knapp jeder Zehnte, verließ Österreich. Nach eineinhalb Semestern befanden sich noch zwölf Prozent in der Deutschförderklasse und 35 Prozent im Deutschförderkurs, während fast 44 Prozent keine Förderung mehr benötigten. Nach zwei Jahren endet der Status als außerordentlicher Schüler automatisch, was auch das Ende der Deutschfördermaßnahmen bedeutet.

Aktuell erhalten elf Prozent der Volksschülerinnen und Volksschüler eine Deutschförderung, wobei sich dieser Anteil auf etwa die Hälfte in separaten Klassen und die andere Hälfte in Kursen verteilt. Der Anteil ist in der Vorschulklasse (62 Prozent) und der ersten Klasse (23 Prozent) am höchsten und nimmt in höheren Schulstufen ab.

Die Verteilung der Deutschförderung variiert auch je nach Urbanisierungsgrad, mit einem Anteil von 14 Prozent in Städten, knapp sieben Prozent in kleinen Städten und Vororten und knapp drei Prozent in ländlichen Gebieten. Die Bundesländer weisen ebenfalls unterschiedliche Anteile auf, wobei Wien mit knapp jedem sechsten Kind bzw. Jugendlichen in einer Pflichtschule in der Deutschförderung am höchsten liegt.

Oberösterreich liegt bei 7,5 Prozent, die Steiermark und Vorarlberg bei jeweils knapp über sechs Prozent, während das Burgenland mit unter vier Prozent den niedrigsten Wert aufweist. Im Jahresvergleich hat die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler ihren Höhepunkt überschritten, was auf eine sinkende Zahl von Schülerinnen und Schülern ohne ausreichende Deutschkenntnisse zurückzuführen ist, insbesondere nach der ersten Welle von Flüchtlingskindern aus der Ukraine. Für das kommende Schuljahr ist eine Umgestaltung des Systems der Deutschförderung geplant.

Schulen erhalten die Möglichkeit, von den separaten Klassen bzw. Gruppen abzuweichen, sofern sie alternative Konzepte entwickeln und umsetzen. Diese Flexibilisierung soll eine noch individuellere Förderung ermöglichen und die Integration der Schülerinnen und Schüler in das reguläre Schulsystem weiter verbessern. Die Diskussion um das Bildungssystem und die Effizienz verschiedener Modelle wird durch die Auswertung ebenfalls angestoßen, wobei historische Vergleiche und Kritik an aktuellen Strukturen laut werden





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