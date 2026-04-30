Deutschförderung, Bildungsniveau und Lehrpersonal in Österreich: Aktuelle Zahlen und Trends

Eine neue Auswertung der Statistik Austria zeigt, dass rund ein Zehntel der Volksschüler Deutschförderung erhält, das Bildungsniveau der Bevölkerung steigt und das Lehrpersonal jünger wird. Die Studie beleuchtet auch die Gründe für Bildungsabbrüche und regionale Unterschiede bei der Deutschförderung.

Rund ein Zehntel der Volksschülerinnen und Volksschüler in Österreich erhält Deutschförderung , wobei ein Drittel der Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler länger als ein Jahr Unterstützung in Anspruch nimmt.

Diese Erkenntnisse stammen aus der aktuellen Auswertung „Bildung in Zahlen 2024/2025“ der Statistik Austria. Die Studie zeigt zudem eine Verjüngung des Lehrpersonals und einen kontinuierlichen Anstieg des Bildungsniveaus der Bevölkerung. Der Anteil der Personen mit der Pflichtschule als höchstem Abschluss ist auf etwa 17 Prozent gesunken, während die Quote der Akademikerinnen und Akademiker auf 21 Prozent gestiegen ist – eine Verfünffachung seit 1981.

Die Zahl der ordentlich belegten Studien bleibt stabil bei knapp 400.000, wobei Bachelorstudien ebenfalls stabil bleiben und Masterstudien leicht zunehmen. Im Gegensatz dazu verzeichneten Volksschulen in den letzten zehn Jahren ein Wachstum der Schülerzahlen, jedoch prognostiziert die Statistik Austria aufgrund demografischer Veränderungen einen Rückgang ab 2030. Die Deutschförderung konzentriert sich vor allem auf Schülerinnen und Schüler in den frühen Bildungsphasen, beginnend in der Vorschulstufe und hauptsächlich an Volksschulen (84 Prozent).

Im Schuljahr 2022/23 begannen rund 14.000 Kinder erstmals den Unterricht in einer Deutschförderklasse. Nach einem Semester verblieben etwa zwei Drittel in separaten Förderklassen, nach einem Jahr nur noch ein Drittel. Der Rest integrierte sich entweder in Regelklassen mit paralleler Deutschförderung oder benötigte keine weitere Unterstützung mehr. Seit 2018/19 erhalten Schülerinnen und Schüler mit Deutschdefiziten maximal zwei Jahre lang Förderung in Deutschförderklassen oder -kursen.

Schulanfänger und Quereinsteiger aus dem Ausland mit Sprachschwierigkeiten erhalten bis zu 20 Wochenstunden Förderung, deren Fortschritte halbjährlich überprüft werden. Verbesserungen führen zu Übergängen in Regelklassen mit begleitender Förderung (6 Wochenstunden) oder zum vollständigen Verzicht auf zusätzliche Unterstützung. Der Förderbedarf ist in Städten mit 14 Prozent am höchsten, in kleinen Städten und Vororten bei knapp sieben Prozent und in ländlichen Gebieten bei knapp drei Prozent. Ab dem kommenden Schuljahr können Schulen von separaten Klassen abweichen und alternative Förderkonzepte entwickeln.

Insgesamt waren rund 50.000 der über eine Million Schülerinnen und Schüler in Österreich am Ende des Schuljahres 2023/24 nicht aufstiegsberechtigt – eine langfristig stabile Zahl, abgesehen von der Zeit um die CoV-Pandemie. Eine Erhebung unter jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt ergab, dass 22,3 Prozent der 15- bis 34-Jährigen mindestens eine formale Ausbildung vorzeitig abgebrochen haben.

Hauptgründe hierfür sind fehlende Motivation oder zu hohe Anforderungen (über die Hälfte der Befragten), gefolgt von dem Wunsch nach Erwerbstätigkeit oder finanziellen Gründen (rund ein Fünftel). Bezüglich des Lehrpersonals zeigt sich eine Verjüngung: Der Anteil der unter 30-Jährigen stieg von neun auf 13 Prozent, während der Anteil der über 50-Jährigen von 45 auf 38 Prozent sank. Berufsschulen weisen das älteste Lehrpersonal auf (knapp 54 Prozent über 50 Jahre), während Volksschulen das jüngste haben (18 Prozent unter 30 Jahre). Es bestehen zudem deutliche Unterschiede im Geschlechterverhältnis je nach Schultyp





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