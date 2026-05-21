Deutscher vor Gericht wegen Körperverletzung, Verdrehen und Anstiftung verurteilt: Tragische Partynacht endet in Einheimisches Gewahrsam

Nach einer brutal Betetaison vor einem Club im Nobel-Touristenhochdorf Lech am Arlberg wurde ein 28-Jähriger wegen Körperverletzung, verdrehten Tatsachenaussagen und Anstiftung verurteilt. Vor einem Disco in Lech eskalierte eine Partynacht, da ein alkoholisierter Deutscher vor dem Lokal einen Mann niederschlug und schwer verletzte.

Ein ebenfalls alkoholisierter Freund des Opfers versuchte daraufhin, eingreifen, erhielt jedoch einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angeklagte, ein Kumpel des Schlägers, zog seinen Freund weg und flüchtete später bei der Polizei. Der Schläger und Hauptangeklagte wurde bereits im April wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt zu 24 Monaten teilbedingter Haft verurteilt. Sein Freund musste sich vor Gericht verantworten, jedoch nicht wegen Faustschlägen, sondern wegen Verdrehen in der Wahrheitfindung und fahrlässiger Verletzung.

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