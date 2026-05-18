Eine 19-jährige Lenkerin eines deutschen Pkws ist in einem Baustellenbereich auf der Tiroler Inntalautobahn mit Überhöhter Geschwindigkeit einen Reisebus ausgewürfelt. Beide Fahrzeuge kamen zum Stillstand. Keine Insassen des Pkws wurden eingeklemmt. Die Insassen des Reisebusses blieben unverletzt. Die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt und es kam zu einem Rückstau bis auf Höhe Münster. Die Insassen des Pkws wurden durch Ersthelfer aus dem Wrack befreit und das Auto erlitt Totalschaden. Die Fahrbahn wurde gesperrt und mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und der Rettungsdienste waren vor Ort.

Das Auto der Deutschen rammte in einem Baustellenbereich das Heck des Reisebusses. Eine 19-jährige deutsche Pkw- Lenkerin ist am frühen Sonntagabend in einem Baustellenbereich auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Radfeld (Bezirk Kufstein) mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Reisebus aufgefahren.

Die Lenkerin sowie eine weitere in ihrem Auto befindliche Person wurden dabei verletzt und in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, berichtet die Polizei am Montag. Die 67 Insassen des von einem 40-Jährigen gelenkten Reisebusses blieben unverletzt. Die 19-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf dem zweiten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Osten gewesen, der Bus auf dem ersten Fahrstreifen. Laut Zeugen krachte das Auto am Beginn einer Fahrbahnverschränkung bzw. im Bereich der Baustelle in das Heck des Reisebusses.

Die beiden Fahrzeuge kamen nach mehreren Metern zum Stillstand. Die Insassen des Pkw waren nicht eingeklemmt und wurden durch Ersthelfer aus dem Wrack befreit. Am Auto entstand vermutlich Totalschaden, hieß es. Die Autobahn wurde vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt.

Es kam zu einem Rückstau bis auf Höhe Münster. Im Einsatz standen unter anderem die Rettung mit zwei Fahrzeugen sowie die Freiwillige Feuerwehr Kramsach mit drei Wagen und 20 Mann. Details zum Unfall: 1. Umschaupunkt: 2.

Zeit: 3. Die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt durch: 4. Die Insassen des Reisebusses blieben unverletzt. 5. Verletzte Insassen des Pkw: 6.

Ersthelfer, die Insassen aus dem Wrack befreiten. 7. Totalschaden des Unfallwagens. 8. Einsatzfahrzeuge, die vor Ort waren does: Feuerwehr und Rettungsdienste. 9. Hoyes Autobahnonnen waren betroffen, die aufgrund des Unfalls gesperrt waren. 10.

Es kam zu einem Stau bis auf Höhe Münster. Keywords: Unfall, Unfallort, Ursache, Autoverkehrsunfall, Lenkerin, Insassen, Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr, Autobahn





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unfallort Ursache Autoverkehrsunfall Lenkerin Insassen Rettungsfahrzeuge Feuerwehr Autobahn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Europäer negocierenportsvorratsrechte mit der iranischen Marine;Iran scharf auf Veröffentlichung durchfahrregulierungNach der Einschätzung des Staatsfernsehens berichten über Europäer, die Verhandlungen mit der iranischen marine aufnehmen, nachdem Schiffen aus Ostasiatenländern wie China, Japan und Pakistan die Durchfahrt durch die Straße von Hormus beanspruchen. Die iranische marine bietet einen Einigungs-ereignis über iranische Meerenge-Regelungen, die die Revolutionsgarden bekannt gegeben haben, um die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für Handelsschiffe und mit Iran kooperierende Akteure zuzulassen. Europa verhandelt möglicherweise auch dieportsvorratsrechte mit der iranischen marine, laut offizieller Meldung. Die Blockade durch Iran, die mit den USA und Israel Ende Februar begann, hat die Weltmärkte erschüttert und Iran ein wichtiges Druckmittel verschafft. Die USA haben ihre Seeblockade gegen iranische Häfen verhängt.

Read more »

Europäische Staaten verhandeln mit Iran über sichere Durchfahrt durch MeerengeDie Europäische Union verhandelt derzeit mit der marineischen Revolutionsgarden (IRGC) des Irans, um die sichere Durchfahrt durch die Meerenge wiederherzustellen, nachdem jüngst Schiffe aus Ostasien durch die Straße von Hormuz gefahren sind. Das iranische Staatsfernsehen berichtet, dass auch europäische Staaten in Verhandlungen mit der Marine der Revolutionsgarden standen, nachdem die Durchfahrt von Schiffen aus Ländern wie China, Japan und Pakistan erlaubt wurde. Die Bedeutung der Straße von Hormuz für die globale Ölexportindustrie macht die Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und dem Iran von großer Bedeutung.US-amerikanische Kriegsführung gegen Iran sowie die ungefahr 4-monatige Sperrung der Straße von Hormuz durch den Iran scheinen die Notwendigkeit der Gespräche hervorzurufen. Darüber hinaus hat China, der wichtigste Abnehmer iranischer Exportgood1, eine große Rolle bei den Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und dem Iran spielt, da China das größte Kundenland für iranische Erdöl ist.

Read more »

Bei Fahrbahnverengung: Lenkerin (19) kracht in ReisebusUnfall Inntalautobahn: 19-Jährige prallt mit Pkw bei Radfeld in Reisebus. Zwei Verletzte, A12 gesperrt, Stau bis Münster. Aktuelle Infos.

Read more »

Todesunfall an A12 Inntalautobahn, 70 Insassen schrecken auf einen Reisebus ab - ReporterEin Mensch ist ums Leben gekommen, als eine junge Pkw-Lenkerin inexplicably an einem vollbesetzten Reisebus auf der A12 Inntalautobahn kollidierte. Sie fuhr ohne Bremsen, während der Bus auf der linken Spur vorfuhr.

Read more »