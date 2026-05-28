Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat in einem Brief an die Spitzen der Europäischen Union vorgeschlagen, die Ukraine möge eher zeitnah ein 'assoziiertes Mitglied der EU' werden. Der reguläre Weg zur Mitgliedschaft dauere viel zu lange, und angesichts der anhaltenden russischen Angriffe sei 'ohne weitere Verzögerung' eine viel stärkere Integration des Landes erforderlich.

Die Berliner Regierung fordert eine Art Pseudomitgliedschaft der Ukraine in der EU. Das wäre freilich weder im Interesse Kiews noch in dem der Union. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat jüngst in einem Brief an die Spitzen der Europäischen Union vorgeschlagen, die Ukraine möge eher zeitnah ein 'assoziiertes Mitglied der EU' werden.

Der reguläre Weg zur Mitgliedschaft dauere viel zu lange, und angesichts der anhaltenden russischen Angriffe sei 'ohne weitere Verzögerung' eine viel stärkere Integration des Landes erforderlich. Der Brief nennt eine Reihe möglicher Elemente, wie zum Beispiel Vertreter der Ukraine könnten an Sitzungen des Europäischen Rates und des Ministerrats teilnehmen, in dem Gesetzesberatungen stattfinden. Ein ukrainischer 'assoziierter Kommissar' könnte ohne eigenes Ressort an der Arbeit der Kommission mitwirken.

Auch 'assoziierte Mitglieder' im Europäischen Parlament sowie einen ukrainischen Vertreter am Europäischen Gerichtshof nennt Merz; jeweils ohne Stimmrecht. Parallel dazu soll die Ukraine schrittweise stärker in den Binnenmarkt integriert werden. Zwar bestreitet der deutsche Bundeskanzler das in seinem Brief ausdrücklich, aber natürlich wäre das so eine Art 'EU-Beitritt light' Kiews. Ich halte es aber für keine gute Idee, das eine mit dem anderen zu vermischen.

Denn die EU hat sich mit guten Gründen sehr klare und vernünftige Kriterien dafür gegeben, wer ihr beitreten darf - und wer nicht. Diese sogenannten Kopenhagener Kriterien verlangen unter anderem ein hohes Maß an institutioneller Stabilität, gesicherter Rechtsstaatlichkeit und zumindest implizit auch territorialer Integrität - wovon die Ukraine derzeit so weit entfernt ist wie von der militärischen Einnahme St. Petersburgs.

Dass die Ukraine einem terroristischen Vernichtungskrieg Russlands ausgesetzt ist, ändert leider nichts an dem Umstand, dass sie heute nicht einmal annähernd geeignet ist, Mitglied der Union zu werden. Und zwar ohne Wenn und Aber. Wer die Beitrittskriterien der Union unterminiert und aushöhlt, indem eine Art Mitgliedschaft ohne Rechte und Pflichten eingeführt wird, nützt letztlich weder der EU noch der Ukraine. Für die EU würde ein eh schon überkomplexes und mindereffizientes Brüsseler System noch komplexer und noch mindereffizienter.

Dazu kommt, dass eine derartige Sondermitgliedschaft in den europäischen Verträgen schlicht und einfach nicht vorgesehen ist; diese Verträge wieder einmal zur Makulatur zu erklären, schadete Europa. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat deshalb nicht unrecht, wenn er den Merz-Plan ablehnt und eine Vollmitgliedschaft seines Landes in der Europäischen Union fordert. Das ist grundsätzlich in Ordnung - aber, und das ist ein großes und schwergewichtiges 'aber', nicht bevor sein Land die Beitrittskriterien Punkt für Punkt erfüllt hat.

Bis dahin wird die EU gut beraten sein, nicht windige Pseudomitgliedschaften auszuhecken, sondern der Ukraine militärisch nach Kräften beizustehen, um ein für sie günstiges und stabiles Kriegsende erzwingen zu können. Dabei wäre beispielsweise hilfreich, würde der deutsche Kanzler der Ukraine nicht einen Kommissar ohne Pouvoir in Brüssel anbieten, sondern endlich die Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Ukraine Pseudomitgliedschaft Friedrich Merz Wolodymyr Selenskyj Kopenhagener Kriterien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ORF: „Der Auserwählte entspricht nicht den Kriterien der...Die frühe Favoritenrolle von Clemens Pig für den Chefsessel könnte ihm zum Verhängnis werden. Das Kandidatenfeld soll noch wachsen – nun kam Eva Schütz hinzu.

Read more »

Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit: Spielbergs neues MeisterwerkDer neue Sci-Fi-Thriller von Steven Spielberg entführt die Zuschauer in eine Welt voller Geheimnisse und Verschwörungen. Eine Journalistin und ein Cyber-Experte decken die Wahrheit über außerirdisches Leben auf, während mächtige Kräfte alles tun, um sie zu vertuschen. Ein atemberaubendes Kinoerlebnis voller Action, Emotion und Spannung.

Read more »

Russland droht Elon Musk: Starlink im Fadenkreuz - Atomangriffe auf Satelliten angedrohtNach einem ukrainischen Angriff auf eine russische Basis in der Ostukraine droht die russische Führung Tech-Unternehmer Elon Musk mit Konsequenzen. Der Grund: sein Satelliteninternet Starlink, das der Ukraine Kommunikationsvorteile verschafft. Der Chef der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, deutete Atomwaffeneinsatz an. In russischen Talkshows werden sogar Angriffe auf Starlink-Satelliten gefordert. Die Ukraine zeigt sich unbeeindruckt und setzt ihre Offensiven fort.

Read more »

Oliver Glasner gewinnt mit Crystal Palace die Conference LeagueOliver Glasner sichert sich den nächsten Eintrag in die Geschichtsbücher von Crystal Palace, holt mit seinem Team den Titel in der Conference League. Dritter Titel für Oliver Glasner mit Crystal Palace! Dem Österreicher gelingt bei seinem letzten Spiel als Trainer von Crystal Palace das erhoffte perfekte Ende. Der Star-Trainer holt mit seinem Team aus dem Süden Londons den Titel in der Conference League und gewinnt in einem temporeichen Endspiel gegen das spanische Überraschungsteam Rayo Vallecano mit 1:0. Das Goldtor in der Red Bull Arena in Leipzig erzielte Top-Stürmer Jean-Philippe Mateta per Abstauber. Es ist der erste internationale Titel für den Klub aus dem Süden Londons und der zweite für den heimischen Erfolgstrainer. Damit zieht der Innviertler auch mit Ernst Happel gleich, er hält nun - genauso wie die Trainer-Legende - bei zwei Europacup-Titeln. Glasner triumphierte 2022 mit Eintracht Frankfurt sensationell in der Europa League und am Mittwoch-Abend mit Palace in der Conference League. Schon vor dem Spiel war klar, dass das Finale für Glasner eine besondere Bedeutung haben würde. Es war das letzte Spiel des Österreichers als Trainer von Crystal Palace. Im Jänner wurde die Trennung zwischen dem 51-Jährigen und den Londonern bekannt, nachdem es zwischen Klub und Trainer Uneinigkeiten in der Transfer-Politik gab - die auch öffentlich ausgetragen wurden. Dennoch setzte Palace weiterhin das Vertrauen in Glasner und das sollte sich jetzt bezahlt machen - mit dem dritten Titel in der Glasner-Amtszeit. Zuvor triumphierte er bereits im englischen FA-Cup und im Community Shield. Damit steht auch fest: Palace spielt kommende Saison in der Europa League. In einer über weite Strecken ereignislosen ersten Hälfte, in der beide Mannschaften mit offenem Visier spielten, wurde das Glasner-Team nur einmal gefährlich - aber dafür so richtig.

Read more »