Deutsche WM-Hoffnungen 2026: Rehabilitation auf globaler Bühne

Die deutsche Fußballnationalmannschaft strebt nach den enttäuschenden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 bei der WM 2026 in Nordamerika die Rückkehr an die Spitze an. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Ziel "Weltmeister" ausgegeben, trotz eines altersbedingt umgebauten Kaders und offener sportlicher Fragen. Die Gruppe erscheint lösbar, bereits im Achtelfinale könnten aber große Herausforderungen wie Frankreich oder Brasilien warten.

Nach den enttäuschenden Weltmeisterschaft en 2018 und 2022 steht die deutsche Nationalmannschaft vor der WM 2026 in Nordamerika unter besonderem Druck. Das Ziel ist klar: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Rückkehr an die Weltspitze als Ziel ausgegeben.

"Wir wollen Weltmeister werden", betonte er. Allerdings steht das Team nach den beiden frühen Ausscheiden noch nicht wieder fest im Kreis der absoluten Favoriten. Die frühere Stammelf ist história, nur Manuel Neuer aus dem goldenen Team von 2014 ist noch dabei. Seine Rückkehr als Nummer eins ist ein Risiko, da der 40-Jährige häufig von Verletzungen geplagt wird.

Bereits die Gruppenphase verspricht simpler zu werden, denn die Gegner heißen Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador. Das Achtelfinale könnte bereits sehr schwierig werden, möglicherweise gegen Titelverteidiger Frankreich oder Rekordweltmeister Brasilien. Experten wie Lothar Matthäus sehen andere Nationen derzeit im Vorteil.

Zudem gibt es in der deutschen Mannschaft noch offene Fragen, etwa im Mittelfeldzentrum, das noch nicht eingespielt ist. Auch dieformation unter Nagelsmann ist noch nicht stabil. Im Vergleich zu den gescheiterten Turnieren 2018 und 2022 soll es diesmal keine externen Diskussionen geben. Die Mannschaft will sich rein auf den Sport konzentrieren.

Die Erwartungen sind dennoch hoch, auch wenn ein Halbfinaleinzug bereits als Erfolg gelten könnte





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Deutsche Nationalmannschaft Julian Nagelsmann Manuel Neuer Weltmeisterschaft Rehabilitation Favoriten Gruppenphase Achtelfinale Frankreich Brasilien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tony Awards 2026: Schmigadoon! schlägt das FeldBeim Tony Awards 2026 hat die Parodie auf Goldene-Ära-Broadway-Inszenierung Schmigadoon! den Preis als bestes Musical gewonnen, während Ragtime als beste Neuinszenierung und Liberation als beste Theaterstück ausgezeichnet wurden. John Lithgow ergatterte erneut den Titel des besten Hauptdarstellers für seine Rolle in Giant.

Read more »

ÖFB-Auftaktgegner Jordanien ist 2026 ohne SiegÖFB-Auftaktgegner Jordanien verliert WM-Generalprobe gegen Kolumbien 0:2 und bleibt in Testspielen sieglos. Österreich startet am 17. Juni.

Read more »

Lettenbichler dominiert Erzbergrodeo 2026 und schreibt GeschichteManuel Lettenbichler gewinnt das Red Bull Erzbergrodeo 2026 in überlegenem Stil und setzt mit seinem Triumph neue Maßstäbe. Trotz starker Konkurrenz und einer gnadenlosen Strecke mit neuem

Read more »

Somalischer Schiedsrichter darf nicht zur WM 2026 einreisenSomalischer Schiedsrichter Omar Abdulkadir Artan darf aufgrund einer Einreiseverweigerung durch die USA nicht an der FIFA-WM 2026 teilnehmen. Die FIFA bestätigte den Vorfall, betonte aber, keinen Einfluss auf die Gastgeberentscheidungen zu haben. Artan hatte ein gültiges Visum.

Read more »