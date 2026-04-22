Deutsche Telekom und T-Mobile erwägen Mega-Fusion – Rekorddeal im Anmarsch

Die Deutsche Telekom und ihre US-Tochter T-Mobile prüfen eine Verschmelzung, die zu einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt führen könnte. Insider sprechen von einem möglichen Börsenwert von fast 390 Milliarden Euro und erheblichen Herausforderungen bei der Umsetzung.

Die Deutsche Telekom und ihre US-Tochter T-Mobile könnten vor einer historischen Fusion stehen, die den Telekommunikation ssektor revolutionieren könnte. Insider berichten von Überlegungen zur Gründung einer Holdinggesellschaft, die ein Übernahme angebot für beide Unternehmen abgeben soll.

Mit einem kombinierten Börsenwert von fast 390 Milliarden Euro würde ein weltweit führender Telekommunikationskonzern entstehen, der die bisher größte Fusion zweier börsennotierter Unternehmen übertreffen würde. Die Pläne, die von Bloomberg zuerst öffentlich gemacht wurden, sehen vor, das fusionierte Unternehmen sowohl an der Wall Street als auch an einer europäischen Börse zu listen. Die Motivation hinter dieser möglichen Fusion liegt in der Schaffung eines transatlantischen Champions, der von verbesserter Finanzkraft und strategischen Vorteilen profitieren könnte.

Insbesondere der US-Markt steht im Fokus der Telekom, da eine größere Übernahme ohne die Fusion zu einem Verlust der Kontrolle über T-Mobile führen könnte. In Europa sind die Wachstumschancen für Telekommunikationsunternehmen begrenzt, da die Märkte klein, hart umkämpft und stark reguliert sind. Die Telekom selbst ist mit einem Schuldenberg von rund 200 Milliarden Euro belastet, während T-Mobile etwa 100 Milliarden Euro Schulden hat.

Die Börsenreaktion auf die Nachricht war zunächst skeptisch, mit Kursverlusten sowohl für die Telekom-Aktie als auch für T-Mobile. Analysten äußerten Zweifel, ob Investoren an einem solchen Deal interessiert wären, insbesondere US-Investoren, die möglicherweise ein europäisches Unternehmen mit geringerem Wachstum meiden würden. Die Umsetzung einer solchen Fusion wäre jedoch mit erheblichen Hürden verbunden. Der Bund, als größter Aktionär der Deutschen Telekom mit einem Anteil von rund 28 Prozent, müsste dem Zusammenschluss zustimmen.

Da die Telekom derzeit etwa 53 Prozent an T-Mobile hält, würde der Staatsanteil durch die Fusion verwässert. Bloomberg berichtet, dass die geplante Holdinggesellschaft im Ausland angesiedelt werden soll, was den Verlust nationaler Kontrolle bedeuten würde.

Darüber hinaus spielen die aktuellen politischen Spannungen zwischen den USA und Deutschland eine Rolle. Die Telekom war in der Vergangenheit bereits auf dem US-Markt aktiv, zunächst mit anfänglicher Euphorie, später jedoch mit Problemen. In den letzten Jahren hat sich T-Mobile jedoch zu einem wichtigen Wachstumstreiber für den Konzern entwickelt und übertrifft regelmäßig seine US-Konkurrenten AT&T und Verizon beim Kundenzuwachs.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete T-Mobile einen operativen Gewinn von rund 29 Milliarden Euro, während die Telekom auf ein Betriebsergebnis von etwa 44 Milliarden Euro kam





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