Deutsche Nationalmannschaft ringt sich zum WM-Auftaktsieg gegen Jordanien durch

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem hart umkämpften 2:1-Sieg gegen Jordanien in die Weltmeisterschaft. Die Mannschaft zeigt nach schleppendem Start eine starke zweite Halbzeit und sichert sich drei wichtige Punkte für die K.o.-Phase.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel bei der WM mit einem 2:1-Sieg gegen Jordanien gewonnen. Es war jedoch ein extrem hartes Stück Arbeit, wie die Spieler nach dem Spiel betonten.

Man merkte, dass es eine andere Anspannung und Energie bei einer Weltmeisterschaft gibt. Für Deutschland stand noch mehr auf dem Spiel als für Jordanien, was der Mannschaft anzumerken war. Erst Mitte der zweiten Halbzeit kam das Team richtig ins Spiel und zeigte mehr spielerische Qualität. Die Wechsel haben dem Spiel gutgetan und neue Impulse gesetzt.

Insgesamt gab es einige positive Fingerzeige, aber auch Lernmomente. Jordanien spielte stärker als erwartet und bereitete der deutschen Abwehr lange Zeit Probleme. Die DFB-Auswahl musste sich erst finden und hatte Phasen, in denen sie nicht gut spielte. Die Mentalität der Mannschaft, nie aufzugeben und immer weiterzumachen, wurde dennoch deutlich.

Der Sieg ist wichtig und tut gut, denn mit drei Punkten startet man optimal in das Turnier. Die Spieler betonten, dass sie trotz進群 intensiver Laufarbeit und vielen Sprints viel Spaß hatten. Blick auf die nächsten Aufgaben: Nach dem Sieg gegen Jordanien bereitet sich das Team nun auf Argentinien vor. Die Argentinier wurden bereits im Spiel gegen Saudi-Arabien beobachtet und zeigen eine klassische Ballbesitz-Mannschaft.

Der Sieg gegen Jordanien ist ein großer Schritt in Richtung K.o. -Phase, aber es bleibt noch viel Arbeit zu leisten. Die Mannschaft muss ihre Leistung konsolidieren und gegen stärkere Gegner bestehen





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WM Deutsche Nationalmannschaft Jordanien Auftaktsieg K.O.-Phase Argentinien

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