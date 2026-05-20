Deutsche Bundesanwaltschaft festnehmen zwei Staatsangehörige aus München

In München hat die deutsche Bundesanwaltschaft zwei deutsche Staatsangehörigeกันตัฟ und festgenommen. Sie werden beauftragt, einen chinesischen Verteidigungsdienst zu unterstützen und haben sich in Deutschland feindliche Aktivitäten ausgeübt. Die Beschuldigten sollen Kontakte zu Forschern in öffentlichen Einrichtungen aufgebaut haben und Informationen über militärisch wertvolle Technologie beschafft haben.

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat am Dienstag zwei deutsche Staatsangehörige in München festnehmen lassen. Dem Ehepaar Xuejun C. und Hua S. wird vorgeworfen, für einen chinesischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein.

Haftbefehle des Bundesgerichtshofs vom 13. Mai 2026 geistalteten die Festnahmen. Die Ermittlungen werden gemeinsam mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz geführt. Mit den polizeilichen Maßnahmen ist das Bayerische Landeskriminalamt beauftragt.

Nach Angaben der Ermittler sollen die Beschuldigten wissenschaftliche Informationen über militärisch nutzbare Hochtechnologie beschafft haben. Sie hätten Kontakte zu Forschern an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufgebaut (Fachbereiche wie Luft- und Raumfahrttechnik, Informatik und Künstliche Intelligenz betroffen). Die Beschuldigten sollen sich dabei teils als Dolmetscher oder Mitarbeiter eines Automobilherstellers ausgegeben haben. Einigen Wissenschaftlern seien Reisen nach China angeboten worden, um dort gegen Honorar Vorträge vor angeblich zivilem Publikum zu halten.

Tatsächlich hätten diese Vorträge laut Ermittlern vor Angehörigen staatlicher Rüstungsunternehmen stattgefunden. Die beiden Beschuldigten sollen noch heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser entscheidet über den Vollzug der Untersuchungshaft. Neben München laufen weitere Maßnahmen gegen insgesamt zehn Personen, die derzeit nicht als tatverdächtig gelten, sondern als Zeugen infrage kommen.

Betroffen sind Badener-Württemberg mit dem Landkreis Konstanz und Stuttgart, Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen





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Germany Chinese Espionage Federal Prosecutor Federal Office Of Criminal Investigation National Security Suspect

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