Das Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) meldet massive Defizite. Mehr als jeder fünfte Schüler startet mit Lücken. Maßnahmen wie die Leseschiene sollen Abhilfe schaffen und die Chancengleichheit sichern.

Laut aktuellen Zahlen des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen ( IQS) beginnen deutlich mehr als ein Fünftel aller Schüler mit erheblichen Deutschschwierigkeiten an der weiterführenden Schule. Die Daten belegen, dass diese sprachlichen Defizite bereits in der ersten Klasse des Gymnasium s sichtbar werden und sich negativ auf das gesamte Lernverhalten auswirken können.

Umfang der Sprachdefizite nach Schulform

Österreichweit erreichten 18 Prozent der Schüler in der ersten Gymnasialklasse die Deutsch-Lernziele der Volksschule nur teilweise. Ein weiterer Anteil von vier Prozent verfehlte diese Lernziele vollständig. Diese Werte verdeutlichen das Ausmaß der Herausforderung, mit der viele Jugendliche beim Übergang in die Sekundarstufe konfrontiert sind.

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An den Mittelschulen präsentiert sich die Lage sogar noch drastischer. Dort haben 30 Prozent der Schüler die entsprechenden Lernziele nur teilweise erreicht, während 19 Prozent die Anforderungen gänzlich verfehlt haben. Diese Diskrepanz zwischen den Schulstufen unterstreicht die Notwendigkeit gezielter Frühförderung.

Faktoren und Stellungnahmen im Bildungswesen

Besonders angespannt ist die Situation in der Hauptstadt Wien. Im Schuljahr 2024/25 wechselten rund 56 Prozent der Kinder nach der Volksschule direkt ins Gymnasium. Bildungsexpertin Christiane Spiel führt dies auf den starken Zuzug, überfüllte Klassen und einen hohen Anteil an Kindern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch zurück.

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Die Lehrergewerkschaft sieht in dieser Entwicklung den dringenden Bedarf nach zusätzlichen Ressourcen. Sie fordert mehr Personal in Kindergärten und Volksschulen, um durch eine gezielte Sprachförderung schon im frühen Kindesalter die Leistungsunterschiede zwischen den Kindern verringern zu können.

Christiane Spiel richtet sich zudem direkt an die Eltern. Sie mahnt an, sich sorgfältig zu überlegen, welche Schulform für das eigene Kind am besten geeignet ist. Eine dauerhafte Überforderung könne sich nach Ansicht der Expertin negativ auf die weitere persönliche und schulische Entwicklung der Kinder auswirken.

Praktische Umsetzung der Wiener Leseband-Initiative

Die Stadt Wien reagiert mit konkreten Maßnahmen an der Basis, konkret bei den Volksschülern. Bereits im Dezember startet die Pilotphase des sogenannten Wiener Lesebands. Dieses Programm orientiert sich am erfolgreichen Vorbild aus Hamburg und zielt darauf ab, Lesekompetenzen systematisch zu stärken.

Nach dem neuen Konzept sollen die Kinder möglichst jeden Schultag 20 Minuten lang das Lesen trainieren. Diese Übung findet dabei auch außerhalb des regulären Deutschunterrichts statt, um die Häufigkeit und Intensität der Lesegewohnheiten zu erhöhen. Die Regelmäßigkeit soll hier den entscheidenden Faktor für den Lernerfolg darstellen.

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Regelmäßige Überprüfungen sollen dabei helfen, Schwächen frühzeitig zu erkennen. Betroffene Schüler sollen so gezielt und individuell gefördert werden, um weitere Defizite zu vermeiden. Dieses Monitoring ist ein zentraler Bestandteil der Strategie, um den Erfolg der Maßnahme zu gewährleisten.

Ausblick und langfristige Planung

Die Einführung des Lesetrainings wird schrittweise vorangetrieben. Ab dem Schuljahr 2027/28 soll das Lesetraining flächendeckend in allen Wiener Volksschulklassen zum Einsatz kommen. Dieser Zeitplan erlaubt eine sorgfältige Evaluation der Pilotphase und die Anpassung der Methoden.

Langfristig soll diese Initiative dazu beitragen, die sprachlichen Hürden an der Schwelle zum Gymnasium zu senken. Durch die frühe Förderung in der Volksschule soll verhindert werden, dass Schüler mit schlechten startvoraussetzungen den Anschluss verpassen. Der Erfolg dieser Maßnahme wird entscheidend sein für die Chancengerechtigkeit im Wiener Bildungssystem.