Designverliebt 10 Jahre: St. Pöltens Kreativmarkt feiert Rekordteilnahme

Der Kreativmarkt Designverliebt feiert sein 10-jähriges Bestehen in St. Pölten. Von 30 auf 115 Aussteller gewachsen. Organisatoren Wolfgang Kern, Barbara Kern und Sigi Kolda erwarten das beste Ergebnis.

Am 21. und 22. November feiert der Kreativmarkt Designverliebt sein zehnjähriges Bestehen in St. Pölten. Die Organisatoren Wolfgang Kern, Barbara Kern und Sigi Kolda erwarten bei der zehnten Auflage eine Rekordbeteiligung. Für das Event in der Glanzstoff Konerei haben sich bereits 115 Aussteller angemeldet.

Jubiläum mit Rekordteilnahme und neuen Dimensionen

Der Kreativmarkt Designverliebt zählt seit Jahren zu den festen Veranstaltungsorten im Kalender der Landeshauptstadt. Was im Jahr 2016 am Neugebäudeplatz mit rund 30 Ausstellern begann, hat sich zu einem der größten Kreativmärkte der Region entwickelt. Die steigende Anzahl der Teilnehmer unterstreicht die wachsende Bedeutung dieser Plattform für lokale Künstler und Handwerker. Die zehnte Auflage markiert damit nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte des Events, sondern auch einen deutlichen Wachstumsschub für das Angebot vor Ort.

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Vom Nachtleben zum Tagesprogramm der Kreativszene

Die Ursprünge des Formats gehen auf eine klare strategische Änderung der Veranstaltungslandschaft zurück. Organisator Sigi Kolda hatte in der Vergangenheit viele Veranstaltungen im Musikbereich geplant. Der Fokus lag dabei traditionell stark auf dem Nachtleben. Um den Schwerpunkt deutlich mehr auf das Tagesprogramm zu verlagern, war ein neues Format erforderlich. Diese Entscheidung führte zur Entwicklung einer spezifischen Marke für kreative Tagesveranstaltungen.

Ideenfindung durch Vergleiche mit anderen Kulturorten

Die konkrete Inspiration für das neue Konzept entstand während Ausflügen zu ähnlichen Veranstaltungen in anderen Städten. Bei Besuchen vergleichbarer Kreativmärkte in Wien, Linz oder Salzburg erkannte Sigi Kolda das Potenzial für eine lokale Umsetzung. Es entstand die Absicht, eine solche Plattform auch nach St. Pölten zu bringen. Die Idee war schlicht, aber effektiv: eine zentrale Anlaufstelle für Kunst und Handwerk im Herzen der Stadt zu etablieren.

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Verankerung im kulturellen Leben der Landeshauptstadt

Seit der ersten Ausgabe hat sich der Markt fest im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Die Organisatoren Wolfgang Kern, Barbara Kern und Sigi Kolda bauen ihre Erfahrung aus den Jahren des Musikmanagements nun auf einer neuen Ebene auf. Die kontinuierliche Teilnahme der Bevölkerung zeigt, dass das Bedürfnis nach solchen Begegnungen zwischen Kunstschaffenden und Besuchern groß ist. Das zehnjährige Jubiläum bietet daher die Chance, die bestehende Struktur weiter auszubauen.

Zukunftsplanung und Erwartungen an die kommende Messe

Die Organisation bereitet sich auf ein großes Wochenende in der Glanzstoff Konerei vor. Mit 115 teilnehmenden Ausstellern wird die Kapazität der venue voll ausgeschöpft sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren entwickeln werden. Dennoch ist klar, dass der Markt eine wichtige Rolle für den lokalen Kultur- und Wirtschaftssektor spielt. Die nächsten Schritte liegen in der Logistik der Umsetzung und der Bewirtung der zahlreichen Gäste.