Der Wiener Bierkrieg von 1926: Ein Kampf um den Preis und die Tradition

Ein detaillierter Bericht über den Bierboykott in Wien im Jahr 1926, ausgelöst durch eine Preiserhöhung der Brauereien. Die Geschichte beleuchtet den Widerstand der Gastwirte und der Bevölkerung, die als 'Bierhamsterer' agierten, sowie die letztendliche Einigung und die Auswirkungen auf das Wiener Leben.

Ende April 1926 erlebte Wien einen ungewöhnlichen Konflikt, der als der Wiener Bierkrieg in die Geschichte einging. Auslöser war eine geplante Preiserhöhung für Bier durch die Vereinigten Brauereien , die den Preis pro Krügerl um zwei Groschen auf 40 Groschen anheben wollten.

Die Wiener Gastwirte reagierten darauf mit einem rigorosen Boykott, der am 26. April begann und darauf abzielte, den Brauereien den Verkauf zu erschweren. Dieser Boykott hatte unmittelbare Auswirkungen auf das tägliche Leben der Wiener Bevölkerung, da traditionell zum Frühstücksgulasch ein kleines Bier oder Wein getrunken wurde. Die Gaststätten blieben ohne Bier, was sich auch auf den Verkauf des Frühstücksgulaschs auswirkte.

Die Reaktion der Wiener war jedoch bemerkenswert: Sie begannen, Bier zu „hamstern“, d.h. sie kauften große Mengen in Lebensmittelgeschäften, bevor der Boykott in vollem Gange war, und versteckten die Flaschen in Taschen und Körben. Die Gastwirtegewerkschaft ging aktiv gegen sogenannte Streikbrecher vor, indem sie Gaststätten besetzten, die sich weigerten, am Boykott teilzunehmen, und diese mit Sodawasser füllten, um den Betrieb zu stören.

Die Brauereien versuchten, den Boykott zu unterlaufen, indem sie Pächter in bestimmten Bezirken und Bierhallen anwiesen, weiterhin Bier auszuschenken. Der Konflikt, der sich über fünf Tage erstreckte, wurde von Beobachtern als unnötig und zwecklos kritisiert. Er erinnerte an einen Krieg, der auf dem Rücken der Konsumenten ausgetragen wurde, die letztendlich die Kosten trugen. Die anfängliche Haltung der Brauereien, die eine Preiserhöhung durchsetzen wollten, stieß auf den Widerstand der Gastwirte, die ihre Kunden schützen und ihre Margen bewahren wollten.

Die Situation eskalierte, als die Brauereien versuchten, den Boykott zu brechen, was zu weiteren Spannungen und Aktionen der Gastwirtegewerkschaft führte. Die „Neuen Wiener Tagblatt“ berichtete bereits am ersten Tag des Boykotts über die spürbaren Auswirkungen auf den Verkauf des Frühstücksgulaschs, was die unmittelbare Verbindung zwischen Bierkonsum und den Essgewohnheiten der Wiener Bevölkerung verdeutlichte. Die Kreativität der Wiener Bevölkerung, die durch das „Bierhamstern“ ihren Durst stillen wollte, zeugte von ihrem Widerstandsgeist und ihrer Anpassungsfähigkeit.

Die Fahrradpatrouillen der Gastwirtegewerkschaft unterstrichen die Entschlossenheit der Gastwirte, den Boykott durchzusetzen und Streikbrecher zu verhindern. Nach einer Intervention des Handelsministers endete der Boykott am 1. Mai 1926. Als Kompromiss wurde der Bierpreis auf 37 Groschen pro Krügerl gesenkt.

Die Stadt erlebte daraufhin eine regelrechte Flut von Bierwagen, die die Gaststätten im Prater und anderswo mit ausreichend Vorräten versorgten, um den erhöhten Bedarf nach den fünf bierlosen Tagen zu decken. Der Wiener Bierkrieg mag keine großen Erfolge für die beteiligten Parteien gebracht haben, aber er ist ein faszinierendes Beispiel für einen lokalen Konflikt, der das Leben der Menschen in Wien nachhaltig beeinflusste.

Er zeigt, wie eng Bier mit der Wiener Kultur und Tradition verbunden ist und wie stark die Bevölkerung bereit ist, für ihre Gewohnheiten und Interessen einzustehen. Die Geschichte des Wiener Bierkriegs ist eine Erinnerung daran, dass selbst scheinbar triviale Konflikte tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Auswirkungen haben können. Die Ereignisse von 1926 verdeutlichen die Bedeutung von Verhandlungen und Kompromissen, um Konflikte zu lösen und die Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen.

Die heutige Saisoneröffnung des Schweizerhauses im März 2024 steht in starkem Kontrast zu den Ereignissen von 1926 und symbolisiert die ungestörte Freude am Bierkonsum in Wien





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