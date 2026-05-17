Der Wettkampf der Herzschmerzen: Warum wir heute Trennungen gewinnen wollen

Ein tiefgehender Blick auf das Phänomen des Glow up nach einer Trennung, die Rolle der sozialen Medien und den gesellschaftlichen Druck zur sofortigen Optimierung des eigenen Lebens.

Früher galt eine Trennung primär als ein schmerzhafter Prozess, den man in Ruhe verarbeiten musste. Man zog sich zurück, trauerte um die verlorene Liebe und ließ die Zeit die Wunden heilen.

In der heutigen Zeit hat sich diese Perspektive jedoch radikal gewandelt. Es geht nicht mehr nur um die Heilung, sondern um den Sieg. Der moderne Drang besteht darin, aus dem persönlichen Herzschmerz eine Erfolgsgeschichte zu formen, eine Erzählung, in der man als gestärkte und attraktivere Version seiner selbst hervorgeht. Ein prominentes Beispiel für diese neue Dynamik ist Nicole Kidman.

In aktuellen Modeauftritten, etwa in der US-Zeitschrift Variety, präsentiert sie sich gelöst und voller Selbstbewusstsein. Ob in Pumps und Spitzenhöschen oder in klassischen Machtposen, Kidman signalisiert visuelle Dominanz. Nach ihrer Scheidung wird dies in den sozialen Netzwerken oft als Punkt für Kidman gewertet. Auf Plattformen wie TikTok wird die Trennung heute wie ein Wettbewerb betrachtet, bei dem es klare Gewinner und Verlierer gibt.

Während einige spirituelle Ansätze auf Therapie und Selbstliebe setzen, fokussiert sich die Masse auf den sogenannten Glow up, also das äußerliche Aufblühen und den messbaren beruflichen Erfolg. Betrachtet man den Ex-Partner Keith Urban, so scheint dieser im Vergleich statisch zu bleiben. Während Kidman durch prominente Rollen als Presenterin bei den Oscars oder als Co-Gastgeberin der Met Gala glänzt, bleibt Urban in seinem gewohnten Image. Diese Diskrepanz wird in der modernen Logik des Trennungssiegs als Beweis für Kidmans Überlegenheit gewertet.

Solche Inszenierungen sind jedoch nichts Neues, auch wenn sie heute digital beschleunigt werden. Bereits Prinzessin Diana nutzte die Macht der Mode als strategische Waffe. Ihr berühmtes kleines Schwarzes, das sie kurz nach dem Geständnis von Prinz Charles' Untreue trug, war ein bewusster Bruch mit der royalen Etikette. Mit dem kurzen Kleid und einem strahlenden Lächeln stahl sie ihrem Ehemann die Show und definierte damit den Begriff der Rache-Garderobe neu.

Heute steht diese Bühne jedoch nicht mehr nur den Weltstars zur Verfügung. Dank der sozialen Medien kann jeder Einzelne sein eigenes öffentliches Outlet nutzen, um den eigenen Aufstieg nach einem Liebes-Aus zu inszenieren. Die Wissenschaft spricht hier von kompensatorischem Internet-Verhalten. Die Posting-Frequenz steigt nach einer Trennung oft sprunghaft an, da Likes und Kommentare dazu dienen, ein angeknackstes Selbstwertgefühl künstlich aufzuwerten oder dem Ex-Partner zu beweisen, wie fantastisch das Leben ohne ihn oder sie geworden ist.

Es folgt das Motto: Gut zu leben ist die beste Rache. Besonders auf TikTok finden sich mittlerweile ganze Anleitungen, wie man eine Trennung gewinnt. Die Ratschläge sind oft simpel und fast schon mechanisch: Nutze den Herzschmerz als Treibstoff, werde zehnmal produktiver, treibe mehr Sport, lies mehr Bücher und verdiene mehr Geld. Das Ziel ist es, in der sozialen Hierarchie so weit aufzusteigen, dass man am Ende außerhalb der Liga des ehemaligen Partners liegt.

Besonders in Alpha-Männchen-Kreisen wird der Muskelaufbau und finanzieller Gewinn als ultimative Antwort auf den Verlust gefordert. Doch dieser Trend zum sogenannten Thrive Post, dem Post des Aufblühens, hat eine Kehrseite. Zwar können positive Gedanken bei der Krisenbewältigung helfen, doch es droht eine sogenannte Tyranny of Positivity, eine Tyrannei des Optimismus. Hierbei wird der Druck erzeugt, jede Krise sofort produktiv und lehrreich zu nutzen.

Trauer wird als Zeitverschwendung betrachtet. Es entsteht eine paradoxe Situation, in der manche Nutzer sogar den Wunsch äußern, dass Menschen öfter Trennungen erleben müssten, da dies der einzige Auslöser sei, der einen Menschen dazu antreibe, wirklich etwas im Leben zu erreichen. So wird das Ende einer Liebe nicht mehr als Verlust, sondern als notwendiger Katalysator für die persönliche Optimierung begriffen, wobei die emotionale Tiefe hinter der Fassade der Perfektion oft auf der Strecke bleibt





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trennung Glow Up Social Media Psychologie Beziehungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der große Showdown um die Meisterschaft in der österreichischen BundesligaIn einem packenden Finale geht es für den LASK um den Titel und für die Austria Wien um den europäischen Anschluss. Ein Spiel mit enormer Tragweite für beide Vereine.

Read more »

Es hat sich auscontainert | WZ • Wiener ZeitungWarum das Verbot der Altkleidersammelcontainer in Wien Vorbild für ganz Österreich sein sollte

Read more »

Wenn der HomePod alleine in der Wohnung Party feiertWenn Nachbarn mitten in der Nacht anrufen, ist das nie ein gutes Zeichen. Noch schlechter, wenn laute Musik der Grund ist und man selbst Hunderte Kilometer entfernt ist.

Read more »

SpaceX: Der größte Börsengang der Geschichte rückt näherDie Pläne zu dem Börsengang von SpaceX werden konkreter. 2026 soll damit auch zum Comeback-Jahr der Börsengänge werden.

Read more »