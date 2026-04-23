Der Weißmann-Fall und die Grenzen des Verhaltens am Arbeitsplatz

Die Causa Weißmann hat eine wichtige Debatte über angemessenes Verhalten, sexuelle Belästigung und die Verantwortung von Arbeitgebern am Arbeitsplatz ausgelöst. Experten diskutierten über die rechtlichen Aspekte, die Rolle des ORF und die Notwendigkeit von Transparenz und Schutzmaßnahmen.

Der Fall Weißmann hat die Diskussion über angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz neu entfacht. Für Arbeitgeber ist es entscheidend, ein Gleichgewicht zwischen der Akzeptanz von Beziehungen am Arbeitsplatz und dem Schutz vor Belästigung zu finden.

Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin Sieglinde Gahleitner betonte, dass der Arbeitsplatz zwar ein Ort sein kann, an dem Beziehungen entstehen, aber jeder Mensch frei entscheiden sollte, ob er flirtet oder nicht. Entscheidend sei, dass alles einvernehmlich geschieht und Belästigungen keinen Raum finden dürfen. Sie äußerte sich verblüfft über die Einschätzung der Compliance-Stelle des ORF im Fall Weißmann, die keine Belästigung sah, und vertritt nun die ORF-Mitarbeiterin, die Weißmann sexuelle Belästigung durch Chat-Inhalte vorwirft.

Die Debatte wirft Fragen auf, was am Arbeitsplatz erlaubt ist und warum der ORF Schwierigkeiten hat, auf Vorwürfe schnell zu reagieren. Rechtsanwalt Georg Schima wies darauf hin, dass die ORF-Mitarbeiterin, die die Vorwürfe erhebt, möglicherweise selbst strafbar wäre, da sie öffentlichkeitswirksam Druck auf Weißmann ausübte, um Rücktritt, Spende und Übernahme der Anwaltskosten zu erreichen.

Schima kritisierte zudem die Arbeits- und Gesellschaftsrechtspraxis des ORF, insbesondere die Veröffentlichung eines Vorwurfs sexueller Belästigung durch die Stiftungsratsspitze, die er als rufschädigend für den Betroffenen ansah. Er bemängelte auch die Größe des Stiftungsrats, die eine schnelle und effektive Bearbeitung von Vorwürfen erschwere. Ein weiteres Beispiel für sexuelle Belästigung wurde anhand eines Falls eines Anwalts und seiner Konzipientin diskutiert, bei dem anzügliche Bemerkungen über Tanzpartner als Belästigung gewertet wurden.

Es wurde betont, dass bereits das Aufhängen von Pin-Up-Kalendern oder aufgedrängte Küsse als sexuelle Belästigung gelten können. Michael Gogola von der Gewerkschaft GPA betonte die Schwierigkeiten, die Opfer von Belästigung oft haben, sich zu melden und Gerichtsverfahren anzustrengen. Er forderte Arbeitgeber auf, ihre Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern wahrzunehmen. Während freiwillige Beziehungen nicht verboten werden können, sei in bestimmten Berufen Transparenz erforderlich, wie Gabriele Holzinger von Deloitte Österreich erläuterte.

Ihr Unternehmen hat eine „Nepotismus-Richtlinie“ implementiert, um Bevorzugung aufgrund von Beziehungen zu vermeiden. Gogola wies darauf hin, dass viele Fälle aus Unternehmen ohne Betriebsrat gemeldet werden. Gahleitner forderte mehr Frauen in Führungspositionen und Quoten auch außerhalb des Aufsichtsrats, um ein ausgewogeneres Umfeld zu schaffen





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