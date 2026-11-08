Warum der 11. November Martini heißt und der Martini-Cocktail nichts mit dem Heiligen zu tun hat. Aufklärung zu Geschichte und Mythos.

Am 11. November gedenken viele Menschen des heiligen Martin von Tours, eines der bekanntesten Figuren der christlichen Geschichte. Die Bezeichnung dieses Gedenktags als Martini hat ihren Ursprung nicht in der finnischen Sprache, wie oft angenommen, sondern in der antiken römischen Tradition. Während das Anhängen eines i an deutsche Wörter ein typisches Merkmal des Finnischen ist, basiert die Namensgebung dieses Feiertags ausschließlich auf lateinischen Wurzeln und historischen Liturgien.

Römische Wurzeln des Festes

Die direkte Ursache für den Namen liegt im Lateinischen, wo der 11. November als Festum Sancti Martini bezeichnet wurde. Dies bedeutet wörtlich übersetzt Fest des heiligen Martin. Die deutsche Bezeichnung Martinstag leitet sich direkt von dieser ursprünglichen Form ab. In den österreichischen und bayerischen Regionen wurde die Bezeichnung hingegen historisch verkürzt, sodass dort schlicht von Martini die Rede ist. Diese Entwicklung zeigt, wie unterschiedlich kirchliche Feste in verschiedenen Sprachräumen behandelt wurden.

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Die Nutzung von Genitivformen bei kirchlichen Feiertagen ist in der lateinischen Tradition weit verbreitet. Vergleichbare Beispiele finden sich in Ausdrücken wie Mariä Empfängnis, Christi Himmelfahrt oder dem Herz-Jesu-Fest. Im Fall von Martini wurde der ursprüngliche Begriff jedoch nicht nur als Zeitangabe verwendet, sondern auch auf die damit verbundenen kulturellen Bräuche ausgeweitet. Dazu zählen traditionelle Elemente wie das Martiniloben oder das Martinigansl, die in vielen Regionen Deutschlands und Österreichs bis heute gepflegt werden.

Mythen um den Martini-Cocktail

Ein weit verbreiteter Irrglaube besagt, dass der weltweit bekannte Cocktail Martini seinen Namen vom heiligen Martin hat. Diese Annahme ist falsch. Der Cocktail ist nicht nach dem Heiligen benannt, der dadurch bekannt wurde, dass er einem Bettler die Hälfte seines Mantels schenkte. Stattdessen gibt es zwei plausible Herleitungen für den Namen des Drinks, die beide nichts mit der Religionsgeschichte zu tun haben. Die eine Theorie führt den Namen auf den Urgroßvater des Dry Martini zurück, der Martinez hieß. Dieser Name könnte möglicherweise von der Stadt Martinez in Kalifornien abgeleitet sein.

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Eine zweite, ebenso plausible Erklärung verweist auf die italienische Getränkemarke Martini & Rossi. Diese Marke wurde von Alessandro Martini und Luigi Rossi gegründet, die vor allem durch ihre Wermut-Marke bekannt wurden. Wenn jemand sich einen Martini zubereitet, verwendet er oft Gin und Wermut der Marke Martini. In diesem Kontext denkt der Mixologe vermutlich an die historische Getränkemarke und nicht an den heiligen Mann aus Tours. Die Verwechslung entsteht also durch die identische Schreibweise zweier völlig unterschiedlicher Begriffe.

Traditionen und moderne Umsetzung

Beim traditionellen Martinigansl, einem wichtigen Teil der Martinsbräuche, wird in der Regel Rotwein gereicht. Zu den bevorzugten Sorten zählen hier Weine aus dem Blaufränkisch bis hin zum Zweigelt. Es handelt sich dabei explizit nicht um den Cocktail Martini, auch wenn die Namen gleich klingen. Die Verbindung zwischen dem Fest und dem Wein ist historisch und kulturell gewachsen, während der Alkoholcocktail eine später erfundene Erscheinung der Mixkunst ist.

Die kulturelle Verknüpfung von Heiligem und Alkohol wird im bekannten Lied Ich geh mit meiner Laterne aus dem alljährlichen Martinsumzug aufgegriffen. Im Text heißt es: Rabimmel Rabammel Rabumm. Dieser Vers beschreibt die Wirkung von zu viel Konsum. Es gibt übrigens keine finnische Variante mit Rabummi. Auch in Finnland bleibt die Aussprache des Liedes traditionell. Die Geschichte zeigt, dass historische Begriffe oft missverstanden werden, aber die Fakten der Sprach- und Kulturgeschichte klar getrennt werden müssen.