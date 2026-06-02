Der Traum von der WM ist geplatzt - Ich werde nicht spielen

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir ihre Genesungswünsche und Nachrichten geschickt haben. Leider ist für mich gestern der große Traum, eine Weltmeisterschaft zu spielen, geplatzt. Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere, und es wird sicher etwas dauern, die Niederlage zu verarbeiten.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir ihre Genesungswünsche und Nachrichten geschickt haben. Leider ist für mich gestern der große Traum , eine Weltmeisterschaft zu spielen, geplatzt.

Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere, und es wird sicher etwas dauern, die Niederlage zu verarbeiten. Wenn die erste Enttäuschung verflogen ist, werde ich alles tun, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen - und zwar stärker als jemals zuvor! An meine Jungs von der Nationalmannschaft: Ich wünsche euch von Herzen alles Gute.

Genießt es und zeigt, was für eine besondere Mannschaft wir sind! Auch wenn ich nicht mit euch auf dem Platz stehen kann, werde ich alles versuchen, um euch so gut wie möglich zu unterstützen, und werde euer größter Fan sein. Ralf Rangnick darf nachnominieren. Es wird wohl ein Spieler mit mehr Team-Erfahrung als LASK-Meister Sascha Horvath sein, der auch auf der Abrufliste steht.

Ich hoffe, dass die Mannschaft bald wieder auf dem Weg der Rettung ist und dass wir bald wieder gemeinsam auf dem Platz stehen können





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