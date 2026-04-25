Der Teufel trägt Prada 2: Enthüllt Anne Hathaways Garderobe einen Plot-Twist?

Die Red-Carpet-Looks von Anne Hathaway werfen Fragen nach der Handlung der Fortsetzung von 'Der Teufel trägt Prada' auf. Könnte ein Stilwechsel auf eine neue Rolle hindeuten?

Die Vorfreude auf die Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ ist groß, doch Informationen zur Handlung halten sich hartnäckig zurück. Während die ersten Bilder von Galapremieren die Neugier wecken, bleibt das konkrete Geschehen um Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep , und Andy Sachs, dargestellt von Anne Hathaway , weitgehend im Dunkeln.

Der bisher veröffentlichte Trailer deutet auf eine mögliche Krise für die Magazinchefin hin, die durch die mittlerweile etablierte Journalistin Andy Sachs bewältigt werden soll. Doch die Details bleiben vage und lassen Raum für Spekulationen. Ein interessanter Aspekt, der in den letzten Wochen für Gesprächsstoff sorgte, ist die auffällige Garderobe von Anne Hathaway bei ihren Red-Carpet-Auftritten. Traditionell setzt man im Filmgeschäft auf das sogenannte „Method Dressing“, bei dem Schauspieler Kleidung tragen, die einen Bezug zu ihrer Filmfigur herstellt.

Margot Robbie tauchte beispielsweise während der Promotion von „Wuthering Heights“ in viktorianische Kostüme ein und präsentierte sich während der „Barbie“-Promotion in schrillstem Pink. Zendaya ging sogar so weit, sich für die „Challengers“-Promo selbst als Tennisball zu inszenieren und nutzt aktuell für „The Drama“ Hochzeitsmotive in ihrem Stil.

Doch Anne Hathaway, die in der Originalverfilmung als modeskeptische Andy Sachs eher in schlichten Business-Outfits zu sehen war, überrascht mit opulenten Roben, wie dem aktuellen Streifenkleid von Louis Vuitton, das kaum mit dem Image der Journalistin in Einklang steht, die einst dem Modemagazin „Runway“ den Rücken kehrte und ihr Handy in einem Pariser Brunnen versenkte. Diese Diskrepanz wirft Fragen auf: Ist dies ein subtiler Hinweis auf einen Plot-Twist, bei dem Andy Sachs möglicherweise die Chefredaktion von „Runway“ übernimmt?

Oder ist es einfach die Entscheidung eines Stylistenteams, bei einem so bedeutenden Mode-Event auf extravagante Kleidung nicht zu verzichten? Die Praxis des „Method Dressing“ ist mittlerweile in der Filmwelt etabliert, insbesondere bei Produktionen, die sich mit Mode beschäftigen. Daher ist es verständlich, dass Fans und Beobachter versuchen, in den Outfits der Schauspieler Hinweise auf die Handlung zu finden.

Die auffällige Abkehr von Andy Sachs’ ursprünglichem Stil könnte also durchaus eine bewusste Entscheidung sein, um die Zuschauer zu verwirren und die Spannung zu erhöhen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Vermutungen bestätigen werden. Bis dahin bleibt die Interpretation der Red-Carpet-Looks ein beliebtes Spekulationsfeld. In etwa einer Woche werden voraussichtlich weitere Details zur Handlung bekannt gegeben, die Klarheit über die Bedeutung von Anne Hathaways Garderobe bringen könnten.

Bis dahin heißt es, weiterhin die Zeichen der Zeit zu deuten und im Red-Carpet-Orakel nach Hinweisen zu suchen. Die Spannung ist jedenfalls groß und die Erwartungen an die Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ sind hoch. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Macher die Erwartungen erfüllen und eine ebenso unterhaltsame und stilvolle Fortsetzung liefern können wie den Originalfilm





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