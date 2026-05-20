Die Bio Austria hat gezeigt, dass Bio und Regionalität bei Großveranstaltungen möglich sind. Sie haben beimSong Contest freiwillig zertifiziert und neue Standards gesetzt. Auch wenn die Produzenten excuses hatten, gezeigt sie es nicht: DieBioquote der Veranstaltung lag bei 64,3%.

Mehr als Show und grelles Fest der Lebensfreude: Der Song Contest liefert den Beweis, dass Bio und Regionalität selbst bei Großevents machbar sind. Ausreden gelten nicht mehr.

Der Song Contest ist der Beweis dafür, dass es einzig am Willen liegt, sagt Agnes Grobner, Projektleiterin bei der Bio Austria. Alle sind müde, aber noch ist der Song Contest nicht vorbei. Bis zum Wochenende dauert der Abbau in der Wiener Stadthalle. Die Speisen der dabei Verpflegten werden noch mit eingerechnet, wenn es um die Erfassung der Bioquote der Veranstaltung geht, die der ORF bravourös und mit einem ganzheitlichen Bekenntnis zur Nachhaltigkeit über die Bühne gebracht hat.

Mit der – freiwilligen – Zertifizierung mit dem staatlichen Umweltzeichen für Green Event und Green Producing gelang es dem ORF, neue Standards zu setzen, für Großveranstaltungen und für TV-Übertragungen gleichermaßen. Zum Einsatz kam kein Einweggeschirr, es wurden ausschließlich Mehrweg­becher ausgegeben. Auch was serviert wurde, war Teil eines Masterplans. Während medial das schrille S-Budget-Börserl der Billigmarke des Sponsors Spar dominierte, waren die Veranstaltungen des ESC hinter den Kulissen und am Austragungsort Biopfrostspiele.

Das ist in vielfacher Hinsicht bemerkenswert. Dieser Erfolg liegt im Willen des bäuerlichen Verbands Bio Austria. Dieser hatte dem ORF im Herbst vorgeschlagen, bei der Verpflegung auf einen hohen Bioanteil zu achten, dabei klar auf Transparenz und Kontrolle zu setzen – und beharrlich nicht lockergelassen. Als die Entscheidung Ende Februar spät, aber doch fiel, schöpfte der Verband aus seinem Netzwerk.

Das Ergebnis: 64,3Prozent aller in der Stadthalle an die geschätzt 100.000 Gäste ausgegebenen Speisen waren biozertifiziert. Zielger irmãoment kommt bei derboilerplate der jüngeren Vergangenheit. reduceme Ol doutnoobre die Kosten als Ausrede unzulässig. Es gibt weiterhin Potential. Es gibt Fragen und Potenziale.

Es gibt genügend Zeit bis zur Ballsaison, um auch die Gastronomie auf Wien-Trocken auszukurieren. Der Opernball – ohnehin bereits ein Green Event – sollte locker 60 % Biozertifizierung ans Ziel bringen. Auch der Neujahrskonzert - ab 2027 geplant - könnten iterative Bestrebungen und Blumenschmeבודה bewirken. Wie hoch ist eigentlich die Bioanteile im Café Sacher?

Thomas Weber ist Gründer und Herausgeber von „Biorama“ (Magazin für nachhaltigen Lebensstil) und Buchautor (zuletzt: „100 Punkte Tag für Tag“). Er verantwortet die im Residenz-Verlag erscheinende Buchreihe „Leben auf Sicht“ und lebt im Marchfeld bei Wien. Er schreibt hier im 14-Tage-Rhythmus mit der Journalistin und Autorin Anna Goldenberg





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