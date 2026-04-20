Der Preis der Identität: Wie Daten im Dark Web zu Spottpreisen gehandelt werden

Ein tiefer Einblick in den illegalen Handel mit gestohlenen Daten im Dark Web, von privaten Kreditkartendaten über Firmenzugänge bis hin zu Social-Media-Accounts und den damit verbundenen Risiken für die Privatsphäre.

Der illegale Handel mit persönlichen Daten im Dark Web hat sich zu einem erschreckend effizienten Markt entwickelt, in dem Identitäten wie Waren gehandelt werden. Sogenannte Fullz-Pakete, die sämtliche Informationen für einen Identitätsdiebstahl enthalten, sind für Kriminelle bereits ab 15 US-Dollar verfügbar. Besonders brisant ist dabei das Gefälle bei den Preisen für gestohlene Zahlungskarten.

Während in Österreich die Daten für Kreditkarten bereits ab günstigen 3,75 US-Dollar gehandelt werden, liegen die Preise in anderen Regionen wie Japan oder Singapur aufgrund der Seltenheit deutlich höher. Diese Diskrepanz zeigt, dass digitale Kriminalität oft den Gesetzen des Marktes folgt, wobei Verfügbarkeit und Nachfrage den Preis bestimmen. Besonders kritisch ist der Handel mit offiziellen Dokumenten wie Reisepässen oder Führerscheinen. Während digitale Scans für etwa 35 US-Dollar zu erwerben sind, kosten physische Fälschungen oder gestohlene Originale teils über 2.500 US-Dollar. Diese Dokumente bilden das Fundament für komplexe Betrugsmaschen, da sie das Vertrauen in offizielle Identitätsprüfungen systematisch untergraben. Neben privaten Identitätsmerkmalen rücken zunehmend berufliche Zugänge in den Fokus von Cyberkriminellen. Die Analyse zeigt, dass vor allem Unternehmens-E-Mail-Konten, insbesondere solche mit Anbindung an Microsoft Office 365, hoch im Kurs stehen. Mit einem Medianpreis von 27,50 US-Dollar bieten sie ein Einfallstor in gesamte Firmennetzwerke, was das Risiko von Ransomware-Angriffen und Datendiebstahl für Unternehmen massiv erhöht. Europa ist hierbei besonders stark betroffen, da tausende Geschäfts-E-Mails auf entsprechenden Plattformen kursieren. Die Täter nutzen dabei häufig automatisierte Verfahren, um sich nach dem ersten Login tiefer in die IT-Infrastrukturen vorzuarbeiten. Der Schaden, der durch einen einzigen kompromittierten Account entstehen kann, geht oft weit über den bloßen Preis für den Zugang hinaus und kann die Existenz von Unternehmen bedrohen. Abseits von hochsensiblen Firmendaten findet ein florierender Handel mit Alltags-Accounts statt. Streaming-Dienste wie Netflix und Spotify oder soziale Netzwerke wie Facebook und TikTok sind zu Massenware verkommen. Ein Facebook-Account kostet im Durchschnitt 38 US-Dollar, während Konten bei Shopping-Plattformen wie Amazon für etwa 50 US-Dollar gehandelt werden. Hier liegt die Gefahr besonders darin, dass Kriminelle vorhandene Guthaben oder hinterlegte Zahlungsdaten nutzen, um Waren auf Kosten der Opfer zu bestellen. Besonders lukrativ sind Zugänge zu Kryptobörsen wie Binance, die aufgrund der unmittelbaren Verfügbarkeit von Vermögenswerten Preise von bis zu 160 US-Dollar erzielen. Experten wie Marijus Briedis von NordVPN warnen eindringlich vor der sorglosen Nutzung von Passwörtern. Da viele Anwender dieselben Zugangsdaten für mehrere Dienste verwenden, reicht ein einziger Datenabfluss aus, um eine Kettenreaktion auszulösen. Die digitale Identität eines Menschen ist im Dark Web letztlich zu einem Spottpreis verfügbar, weshalb Sicherheitsmaßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passwort-Manager heute wichtiger denn je sind, um sich vor den schleichenden Folgen eines Identitätsdiebstahls zu schützen





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