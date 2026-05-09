Der ORF: Mehr Unabhängigkeit, keine Manipulation durch Parteien

Viele ehemalige Mitarbeiter des ORF mahnen eindringlich an die Parteien und Politiker vor einem massiven Vertrauensverlust im öffentlichen Rundfunk und fordern mehr Unabhängigkeit und ein Reformprogramm für den Sender.

Die Skandale um den ORF ziehen immer weitere Kreise. Zwischen den öffentlich geotenen Protesten aktiver Redakteure melden sich nun auch ehemalige Mitarbeiter zu Wort, darunter wohlbekannte Namen wie Gisela Hopfmüller.

In einem offenen Brief an die Politik mahnen sie eindringlich vor einem massiven Vertrauensverlust beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die ehemaligen ORF-Journalisten sprechen in dem Schreiben überraschend klare Worte. Sie äußern sich mit großer Sorgenüber den mutmaßlichen Machtmissbrauch und Mobbing ohne Konsequenzen. Sie berichten von Frauen, die belästigt wurden, oft ohne Folgen.

Der Brief richtet sich vor allem an die Parteien, die über den Stiftungsrat einen großen Einfluss auf den ORF haben. Die Unterzeichner kritisieren offen politische Einmischung und fordern mehr Unabhängigkeit für den Sender. Sie appellieren an die Politik, ihre Verantwortung für den ORF wahrzunehmen und sich dort zurückzuhalten, wo sie nichts mitzureden hat. Der Zeitpunkt des Appells ist brisant: Bereits in rund vier Wochen wird durch den Stiftungsrat eine neue ORF-Spitze gewählt





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